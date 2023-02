Co dalej z cłem na ukraińskie towary? Jest nowa deklaracja

Z dniem 1 czerwca 2022 roku Unia Europejska zniosła na kolejnych 12 miesięcy cła na towary importowane z Ukrainy. Dotyczy to m.in. żywności, produktów przemysłowych i stali. Ma to służyć wparciu gospodarki kraju dotkniętego wojną.

Komisja Europejska zaproponuje przedłużenie o rok zniesienia ceł dla Ukrainy – poinformował ukraiński serwis informacyjny Pravda. Korespondent serwisu donosi, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała to na konferencji prasowej z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

- W zeszłym roku Unia Europejska anulowała wszystkie cła i kontyngenty na towary z Ukrainy. Dziś z radością ogłaszam, że zaproponujemy przedłużenie tego reżimu handlowego na kolejny rok, aby pomóc Ukrainie – powiedziała.

Szczyt UE – Ukraina w Kijowie. Czego można się spodziewać?

W piątek w Kijowie odbędzie się szczyt UE – Ukraina. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz grupa komisarzy unijnych w czwartek rano dotarła do ukraińskiej stolicy.

Brukselka korespondentka RMF FM dotarła do dokumentu, który ma zostać podpisany 3 lutego. Napisano w nim, że Unia Europejska nadal będzie wspierać dalszą integrację europejską Ukrainy, ale brakuje konkretnych deklaracji, że Ukraina dostanie zielone światło, by stać się częścią wspólnoty w nieodległej przyszłości.

W tekście, który będzie podstawą do sfinalizowania porozumienia z Ukrainą, napisano tylko, że „UE podejmie decyzję o dalszych krokach po całkowitym spełnieniu przez Ukrainę wszystkich warunków określonych w opinii Komisji Europejskiej”.KE obiecała jedynie, że wiosną przedstawi Radzie UE opinię oceniającą postępy Ukrainy w dostosowywaniu się do unijnego prawa. Komisja doceniła „znaczne wysiłki, jakie Ukraina wykazała w ostatnich miesiącach na drodze do osiągnięcia celów leżących u podstaw jej statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE" oraz„z zadowoleniem przyjęła wysiłki reformatorskie Ukrainy w tak trudnych czasach i zachęca ten kraj do kontynuowania tej drogi”.

W dokumencie znalazła się także obietnica objęcia Ukrainy unijnym system płatniczym, co ułatwiłoby rozliczenia w euro oraz włączenie Ukrainy do unijnego obszaru bezpłatnego roamingu mobilnego.

