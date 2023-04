Bardzo drogie zapożyczenie. Raper płaci Stingowi kilka tysięcy dolarów dziennie

O tym, ile kosztuje skorzystanie z cudzego motywu muzycznego bez zgody właściciela praw do utworu, każdego dnia przekonuje się raper Puff Diddy. W 1997 roku nagrał utwór „I'll Be Missing You”, który był hołdem dla zamordowanego Notoriousa B.I.G. Wykorzystał w nim charakterystyczny motyw z piosenki „Every Breath You Take” z repertuaru The Police. Nie zadbał jednak o uzyskanie zgody muzyka, za co płaci 1,8 mln dolarów rocznie. Wychodzi po 5 tys. dolarów dziennie. Dużo jak za jedno przywłaszczenie.

Sting pomylił się „o kilka zer”

Sprawa nie jest nowa, ale raper sam odświeżył ten temat. Na Twitterze podlinkował fragment wywiadu ze Stingiem z 2018 roku, w którym artysta powiedział, że za zgodę wykorzystanie fragmentu słynnego hitu The Police będzie dożywotnio otrzymywał od Puffa Diddy'ego opłatę w wysokości 2000 dolarów. Okazuje się, że Sting bardzo się pomylił w rachunkach: Puff Diddy płaci 5 ys. Dolarów, ale dziennie.

„5 tys. dolarów dziennie. Uściski dla mojego brata Stinga” – napisał w swoim tweecie Puff Diddy.

twitter

Najwyraźniej w biznesie sympatia to jedno, a interesy drugie, bo choć raper przekazuje tak ogromne pieniądze koledze z branży, to panowie deklarują, że się lubią i żaden nie czuje się urażony. Dla Puffa Diddy’ego 1,8 mln dolarów rocznie to nie taki znów wielki majątek, gdy wziąć pod uwagę, że tylko w 2022 roku zarobił 90 mln dolarów, a jego majątek Forbes szacuje na 740 mln dol.

Sting zagra w Polsce

Kto chce usłyszeć „Every Breath You Take” i inne piosenki z repertuaru Stinga, będzie miał taką okazję w lipcu tego roku. 72-letni artysta wystąpi na Tauron Arenie w Krakowie. Wciąż można kupić bilety. Miejsca stojące na płycie kosztują 400 zł, a najdroższe siedzące – prawie 1700 zł.

Czytaj też:

Sting po latach śpiewa utwór „Russians”. „Zatrzymać wojnę”Czytaj też:

Tajemnica drogich biletów na koncerty. „Oburzeni cenami fani Sanah i tak wykupili już połowę puli”