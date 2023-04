Tranzyt pod kontrolą. Ukraina ograniczy eksport zboża do Polski

Do początku nowego sezonu Ukraina ma ograniczyć ekspoet zboża do Polski i uważnie kontrolować transporty, które przejeżdżają tranzytem — to ustalenia ze spotkania, jakie minister rolnictwa Robert Telus odbył ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.