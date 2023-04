Minister spotkał się z protestującymi rolnikami

Minister Robert Telus spotkał się z protestującymi rolnikami w Szczecinie. Zapewniał, że trwają prace nad wyeksportowaniem 4 mln ton ukraińskiego zboża, które zalega w polskich magazynach. – Skoro udało się w czasie kryzysu sprowadzić do Polski 17 tys. ton węgla, to uda się też wyprowadzić 4 mln ton węgla – powiedział Telus i dodał, że ma nadzieję, że uda się do tego wykorzystać potencjał portu w Świnoujściu.

Rolnicy nie kończą protestu

Po spotkaniu głos zabrali także przedstawiciele rolników, którzy zapewniają, że nie cofną się, dopóki nie zostaną uzgodnione wszystkie warunki.

– My wspieramy Ukrainę, a oligarchowie to wykorzystują. Nie cofniemy się, jeśli nie będzie przerwany import zboża – mówili po spotkaniu przedstawiciele rolników. – Bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone, bo dziś nie wiemy co jemy. Kontrola jest bardzo potrzebna.

Rolnicy nie zamierzają przerywać akcji protestacyjnej. Zgodnie z planem, w czwartek na ulice Szczecina wyjadą ciągniki, a tzw. zielone miasteczko, w którym trwa protest, nie zostanie usunięte, dopóki minister nie podpisze z rolnikami porozumienia.

Rolnicy blokują granicę

Od środy w Hrubieszowie trwa protest rolników zrzeszonych w Agrounii, którzy domagają się natychmiastowego wstrzymania napływu ukraińskiego zboża do Polski. – Tu jest miejsce do rozmów i my tu będziemy stać – powiedział Michał Kołodziejczak, przewodniczący Agrounii. – Miejsce ministra jest tutaj, z nami.