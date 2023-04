Banki centralne gromadzą złoto. To nie jest dobra wiadomość

Banki centralne kupiły w ubiegłym roku o 152 proc. więcej złota i wygląda na to, że zamierzają kupować jeszcze więcej. To efekt napiętej sytuacji geopolitycznej, która zmusza zarządzających rezerwami walutowymi do zmiany strategii inwestycyjnych.