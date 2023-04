Zerowy VAT na żywność zostanie. To niemal pewne

W kwietniu miała zapaść decyzja o ewentualnym przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność. – Wydaje się to najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem, bo widzimy, że skutki inflacyjne jeszcze są w szczególności w obszarze żywności widoczne. Zawsze patrzymy na koszyk, że tak powiem, podstawowych produktów, a w tym koszyku podstawowych produktów żywność jednak jest bardzo istotnym elementem – powiedział na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Zerowy VAT na żywność. Kiedy decyzja?

Wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która ma obowiązywać do 30 czerwca.

Na początku miesiąca rzecznik rządu przekonywał, że decyzja zostanie podjęta do końca kwietnia, ale mimo zapowiedzi, wciąż nie została ona oficjalnie ogłoszona. – To już pan premier będzie komunikował – powiedział Piotr Müller, odpowiadając na pytanie o to kiedy możemy się spodziewać komunikatu w tej sprawie.

Zerowy VAT na żywność. Resort przypadkiem ujawnił informację

Ministerstwo Finansów przypadkiem ujawniło, że zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony do końca tego roku. Informację tę – jak zauważyła "Rzeczpospolita" – resort podał w prospekcie programu emisyjnego z 17 marca br.

– Część środków wdrożonych w ramach tarcz antyinflacyjnych wygasła z końcem 2022 r., ale zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe została przedłużona do końca 2023 roku – napisano w prospekcie.

Tak inflacja wygląda w rzeczywistości. W tych obszarach nie ma spadku