NA ŻYWO: Gala Polskiego Biznesu 2023

W bardzo charakterystycznym i nadającym powagi miejscu – w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 13 czerwca trwa gala „Wprost”. Podczas wydarzenia wręczane są statuetki dla zwycięzców rankingów Polskiej Dwusetki, czyli 200 największych polskich firm, Gepardów i Ambasadorów polskiego biznesu.

20.10 Orły w kategorii Rozwój Biznesu Globalnego otrzymuje Imperial Brand Group. Nagrodę odbiera dyrektor generalny Bojan Stoevski. 20.06 Orły Biznesu w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju otrzymuje DS Smith. Nagrodę odbiera Reinier Schlatmann, prezes DS Smith w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 20.03 Orły Biznesu za strategię otrzymuje Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Nagrodę obiera prezes zarządu Kasjan Wyligała. - Dedykuję nagrodę załodze. Nasza firma filarem gospodarczym nie tylko regionu, ale całej polski - mówi Wyligała. 20.00 Orły Biznesu za inwestycje w innowacje otrzymuje Polregio S.A. Nagrodę odbiera Adam Pawlik, prezes zarządu. - Kolej przeżywa renesans. Jesteśmy tego beneficjentem - mówi Pawlik, dziękując za przyznanie nagrody. 19.57 Przechodzimy do wręczenia Orłów Biznesu. W kategorii Lider Biznesu wygrywa PZU S.A. Nagrodę odbiera Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU. - Takie nagrody są potwierdzeniem naszej odpowiedzialności społecznej. Bardzo dziękuje za nagrodę - mówi Matusiak. 19.55 Najlepszym pracodawcą w sektorze spożywczym zostaje Smithfield Polska. Nagrodę odbiera Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations w Smithfield Polska. - Chciałbym zadedykować nagrodę ponad 11 tys. pracownikom i 4 tys. rolnikom, którzy z nami współpracują - mówi Dominiak. 19.53 Najlepszym pracodawcą w branży motoryzacyjnej zostaje Inter Cars. Nagrodę odbiera Krzysztof Zawistowski, dyrektor ds. Kapitału Ludzkiego. - Dziękuje pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwój naszej firmy - mówi Zawistowski. 19.50 Zwycięzcą rankingu w kategorii Najlepszy pracodawca w branży budowlanej zostaje Fakro. Nagrodę odbiera Paweł Dziekoński, wiceprezes Grupy Fakro. - Dbałość o pracownika, zatrudnienie, bezpieczeństwo jest naszą podstawą - mówi Dziekoński. 19.47 Zwycięzcą rankingu Najlepszy Pracodawca zostaje Kaufland, firma, która wszystkich pracowników zatrudnia na umowę o pracę. Nagrodę odbiera Michał Brończyk, dyrektor regionu sprzedaży. - Szczególne podziękowania należą się wszystkim naszym pracownikom. To dzięki nim mogę odbierać tę nagrodę - mówi Brończyk. 19.44 Nagrodę specjalną w kategorii Lider polskiego offshore zdobywa PGE Polska Grupa Energetyczna. Nagrodę odbiera Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetyczna. - Jesteśmy liderem transformacji energetycznej. Cieszę się, że możemy się rozwijać i budować grupę energetyczną - mówi Dąbrowski, dziękując za nagrodę. 19.42 Statuetkę Ambasadora Polskiego Biznesu otrzymuje Tomasz Zdzikot - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Dziękuje pracownikom, zespołowi, który na poziomie menagerskim wspiera nasze wysiłki - mówi Zdzikot. 19.37 W kategorii Perspektywa Gospodarcza zwycięża Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik ds. CPK. - Bardzo dziękuje za dostrzeżenie projektu, jakim jest CPK - mówi Horała, podkreślając, że projekty na lata mogą umykać. - Za 100 lat wszyscy umrzemy, ale jestem przekonany, że CPK będzie - dodaje minister. 19.35 Statuetkę Mecenas Inwestycji i Rozwoju Polskiej Gospodarki otrzymuje Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. - Prowadzimy politykę wspierania wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy - mówi minister Puda. 19.31 Tytuł Ambasadora trafia do Grupy Kapitałowej KGHM. Nagrodę odbiera Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM. 19.29 Znamy laureata nagrody Gepardy. Wygrywa Jastrzębska Spółka Giełdowa, najdynamiczniej rozwijająca się firma. Statuetkę odbiera Krzysztof Masiuk, zastępca Dyrektora Biura Relacji Giełdowych spółki. 19.25 Znamy laureata nagrody Lider Rankingu Polska 200. Największą polską firmą Anno Domini 2023 zostaje PKN Orlen. Nagrodę obiera Piotr Sabat, Członek Zarządu ds.. Rozwoju, PKN Orlen S.A. - Dziękuję za piękną i niespodziewaną nagrodę. Mamy dużą misję do spełnienia, jestem przekonany, że przyniesie profity dla całej polskiej gospodarki - mówi Sabat. 19.20 Galę otworzyli Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media i Marek Dietl, prezes GPW. Szef GPW podkreśla, że 200 Wprost jest niezwykle ważną imprezą i przybywa dużych firm na GPW. 19.00 Za chwilę początek Gali Polskiego Biznesu Wprost 2023 r.