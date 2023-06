Polacy tną wydatki. Na tym oszczędzają najczęściej

Według danych opublikowanych przez Big InfoMonitor już 91 proc. Polaków deklaruje, że Ponad połowa respondentów deklaruje, że ogranicza spożycie alkoholu (52 proc.), gotowych dań ze sklepu (47 proc.) i słodyczy (43 proc.). Rezygnację z kupowania konkretnych produktów i ograniczenie ich ilości zadeklarowało 53 proc. badanych.

Monitorowanie wydatków

Jak czytamy w raporcie Big InfoMonitor, Polacy coraz więcej wagi przykładamy do planowania wydatków. 42 proc. respondentów deklaruje, że śledzi gazetki reklamowe sieci supermarketów i „poluje” na promocje. 32 proc. badanych planując zakupy wybiera najtańsze sieci dyskontowe.

„Staramy się także mniej marnować” – zwraca uwagę Diana Borowiecka z BIG InfoMonitor. Wskazała, że 36 proc. badanych gotuje tak, by danie wystarczyło na dłużej niż jeden dzień, a 24 proc. kupuje mniej żywności.

Inflacja spada

Inflacja konsumencka wyniosła 13 proc. w ujęciu rocznym w maju 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług pozostały bez zmian.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 12,3 proc., a towarów sięgnął 13,3 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów, jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie.

Z niedawnej ankiety „Obserwatora Finansowego” przeprowadzonej wśród ponad 100 ekonomistów wynika, że 88 proc. respondentów spodziewa się, że jeszcze w tym roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. Zdecydowana większość badanych w tej grupie (77 proc.) uważa, że jednocyfrowa inflacja pojawi się w naszym kraju jesienią (we wrześniu lub w czwartym kwartale tego roku). We wcześniejszym badaniu podobnego zdania było jedynie 60 proc. uczestników ankiety.

Czytaj też:

Polaków nie stać na wakacje. Zakopane świeci pustkamiCzytaj też:

Budżetowe wesela w modzie. Branżę czeka trudny okres