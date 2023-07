Rząd przyjął ustawę ws. bezpłatnych leków

Podczas konferencji prasowej w Wołominie premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu dziś przez Radę Ministrów ustawy ws. poszerzenia kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat.

Premier o bezpłatnych lekach

– Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła bardzo korzystne zmiany w programie Leki 75+. Do tej pory skorzystało z niego ok. 3 mln osób, a dzięki przyjętej zmianie, skorzysta z niego ok. 16 mln osób – w tym, dzieci, młodzież, seniorzy, emeryci i renciści – powiedział szef rządu. – Troszczymy się o najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale troszczymy się także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość. Ta troska polega na tym, aby starszy człowiek nie zastanawiał się, czy stać go, żeby wykupić receptę – dodał.

Przypomnijmy, że wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób 65 plus oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia było jedną z zapowiedzi – obok waloryzacji 500 plus i darmowych autostrad – Programowego Ula Prawa i Sprawiedliwości, który partia rządząca zorganizowała w połowie maja. – Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia – mówił wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.