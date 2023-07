800 Plus znowu wzrośnie? Kaczyński zabiera głos

– Była inflacja, zmniejszyła ona siłę nabywczą 500 plus i my to podnosimy z pewną nadwyżką od 1 stycznia 2024 roku. Ta podwyżka była konieczna. Tam, gdzie jest jedno dziecko, to 500 plus może odgrywać ważną rolę, a w rodzinie gdzie jest więcej dzieci jeszcze większą. W przyszłości ta suma zapewne znowu będzie podwyższona. Uważamy, że program 500 plus to był wielki krok, który zmienił na lepsze sytuację w wielu rodzinach i jednocześnie wpisuje się w dużą szerszą politykę społeczno-gospodarczą, bo ma wpływ na wzrost gospodarczy i rozwój naszego kraju – powiedział wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Super Expressem.

Waloryzacja 500 Plus

Ustawa waloryzująca świadczenie 500 Plus do kwoty 800 złotych przeszła w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Za jej przyjęciem zagłosowała zdecydowana większość parlamentarzystów, w tym także posłowie KO i Lewicy. Wcześniej jednak opozycja składała szereg poprawek.

Dotyczyły one m.in. wprowadzenia w ustawie zapisu o stałej, corocznej waloryzacji świadczenia o wysokość inflacji. Poprawki zostały jednak odrzucone przez sejmową większość.

800 Plus od stycznia

Na początku czerwca Rada Ministrów opublikowała projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to dokument, w ramach którego nastąpi waloryzacja świadczenia Rodzina 500+ do kwoty 800 zł. Ustawa została następnie przyjęta przez Rząd i skierowana do Sejmu.

Jak czytamy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy, rekomenduje rządowi wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku kwoty świadczenia w wysokości nie 500 zł, jak do tej pory, a 800 złotych.

