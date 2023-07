Kaczyński o kryterium dochodowym przy 500 plus. Zdradza, kto z jego bliskich nie pobiera świadczenia

W zeszły piątek Sejm przyjął ustawę waloryzującą świadczenie 500 plus do kwoty 800 złotych. Waloryzację poparło 406 posłów, jedynie pięciu było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosy. Posłowie odrzucili w głosowaniu poprawki opozycji, dotyczące m.in. przyspieszenia waloryzacji, czy wprowadzenia stałej waloryzacji o wysokość inflacji.

Kaczyński o kryterium dochodowym

Dzień później Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało w Pułtusku (woj. mazowieckie) wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. Szef partii Jarosław Kaczyński w rozmowie z Interią odniósł się do kwestii wprowadzenia kryterium dochodowego przy kolejnych transferach socjalnych.

– Wiem, że wielu polityków kwestionuje nasze programy społeczne i chciałoby je ograniczać, ja się jednak nie godzę na żadne kryteria, w tym dochodowe – zadeklarował wicepremier. – Nie chcemy, żeby to było świadczenie socjalne. My mówiliśmy zawsze, że to ludzie decydują, na co wydają te pieniądze, ale cieszę się, że większość z nich napędza polską gospodarkę i tworzy miejsca pracy. To jeden z powodów rekordowo niskiego bezrobocia. W wielu rodzinach te pieniądze pokrywają, np. ratę kredytu. Za naszych poprzedników rodziny były pozostawione same sobie – dodał.

Kaczyński przyznał, że zna „tylko jedną osobę, która nie pobiera 500 plus, chociaż może". – To jest moja bratanica (Marta Kaczyńskia – red.) – powiedział lider partii rządzącej.

