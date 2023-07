NIK ma zarzuty do zakupy Black Hawków dla policji. NFOŚiGW wydał oświadczenie

NIK nie wykazała, do jakie procedury zostały naruszone przy ocenie wniosku o dofinansowanie zakupu śmigłowców Black Hawk dla policji – napisał w udostępnionym dziś oświadczeniu dr Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To komentarz do zarzutów Najwyższej Izby Kontroli.

Umowa na zakup śmigłowców Black Hawk dla policji została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o obowiązujące w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej procedury udzielania dofinansowania dla państwowych jednostek budżetowych – poinformował w oświadczeniu Fundusz. „Proces udzielenia dofinansowania został poprzedzony stosownym wnioskiem o udzielenie dofinansowania oraz jego szczegółową analizą" – czytamy. NFOŚiGW sfinansował zakup Black Hawków dla policji To reakcja naustalenia „Rzeczpospolitej", która napisała, że Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła poważne wątpliwości w kwestii tego zakupy. NIK uznała zakup dwóch śmigłowców S-70i Black Hawk za „nielegalny i nierzetelny". Problemem jest głównie źródło finansowania. Środki na zakup śmigłowców nie pochodzą z budżetu policji ani straży pożarnej. Maszyny sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności". Można więc odnieść wrażenie, że nowe śmigłowce mają pomóc policji chronić bioróżnorodność. Dwa nowe śmigłowce mają dołączyć do floty trzech posiadanych już przez policję tego typu maszyn. Zdaniem NIK ustawa o policji nie daje tej służbie zadania ochrony przyrody i dbania o bioróżnorodność. Izba uważa więc, że zakup ten jest nielegalny. „Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie prowadzące do przyznania dofinansowania Komendzie Głównej Policji na przedsięwzięcie niewpisujące się w ustawowe zadania policji, należy uznać za nielegalne i nierzetelne" – stwierdziła Izba. NFOŚiGW zapewnia, że istnieje umowa, która określa wzajemne obowiązki i prawa „Umowa w sposób szczegółowy określa warunki przedsięwzięcia, zasady udzielania dofinansowania i stanowi wyraz realizacji porozumienia w sprawie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Policji (…). Porozumienie w sposób szczegółowy określa zasady współpracy obydwu podmiotów w kwestii sposobu korzystania z zakupionych śmigłowców oraz osiągnięciu efektu ekologicznego, jakim jest ochrona bioróżnorodności w sytuacjach kryzysowych" – napisano w oświadczeniu NFOŚiGW. Ponadto w piśmie podpisanym przez prezesa Funduszu znalazł się zarzut, że w informacji pokontrolnej NIK nie wskazała przepisów, które mogły zostać naruszone przy udzielaniu dofinansowania. „Nie wykazano także, do naruszenia jakich procedur mogło dojść przy ocenie wniosku o dofinansowanie i udzielenie dofinansowania" – czytamy.

