Musk musiał zdjąć logo X z budynku. Oślepiało mieszkańców

Nowe logo pojawiło się na biurowcu firmy w piątek. Już w poniedziałek trzeba było je usunąć, bo okoliczni mieszkańcy skarżyli się, że ich oślepia. — Około 11 zeszłej nocy, rozpalili go na całego, błyskał i rozświetlał okolicę, jakby był środek dnia — napisał na Twitterze Christopher J. Beale, dziennikarz i inżynier dźwięku.

Elon Musk nie ma praw do marki X. Znak towarowy X zastrzegł Microsoft

Jak zwracają uwagę internauci, X jest literą dość mocno zaadaptowaną przez branżę technologiczną i różnorodne firmy oraz projekty. Nie wiadomo, czy Musk nie miał ochoty sprawdzić, czy ktoś nie posiada już jego planowanej marki, czy uznał, że Twitter jest tak ogromną firmą, że zmiecie całą konkurencję.

Kosa trafiła jednak na kamień. Jak raportuje profil Trademarks Are Magic na Twitterze – znak towarowy X został zastrzeżony przez korporację Microsoft. Miało to miejsce w odległym 2003 roku i od tego czasu urząd patentowy USA uznaje przynależność znaku do firmy, którą zarządza dziś Satya Nadella. Najpewniej znak ten dotyczy gamingowej marki Xbox.

Meta posiada znak handlowy X

W przepisach dotyczących praw autorskich i patentowych ważna jest jednak kategoria prowadzonego biznesu. Jeśli marki trudno pomylić i raczej nie wprowadzą w błąd konsumentów – mogą funkcjonować obok siebie. Przykładowo mógłby istnieć producent ciągników rolniczych X i sieć społecznościowa X.

Tu jednak zaczyna się kolejny problem. Firma Meta, odpowiadająca m.in. za Facebooka, także posiada własny patent związany z marką X. Tu zastrzeżone jest prowadzenie biznesu w zakresie social mediów – czyli dokładnie w tym wycinku rynku, który zajmuje obecnie Twitter/X.com. Spółka posada zezwolenie od 2018 roku.

