Kolejne przejęcie Orlenu? Trwają analizy

Według informacji „Rzeczpospolitej” ministerstwo aktywów państwowych prowadzi obecnie analizy dotyczące możliwości przejęcia przez grupę Orlen części biznesu Poczty Polskiej, odpowiedzialnej za dostarczanie paczek. Dziennik pisze, że możliwe jest podzielenie spółki i wyodrębnienie z niej części paczkowej, którą następnie miałby przejąć Orlen.

Rywalizacja na rynku

Według nieoficjalnych informacji chodzi o zbudowanie firmy, która byłaby w stanie rywalizować na rynku z gigantami, takimi jak rodzimy InPost, czy zagraniczny DHL i DPD. Orlen miałby przejąć część logistyczną i paczkową, bo wyodrębniona spółka będzie potrzebowała zewnętrznego kapitału, żeby móc rozwinąć działalność.

„Rozważane są różne opcje, które przyczynią się do rozwoju sieci automatów Orlen Paczka” – odpisał Orlen na pytania „Rzeczpospolitej”. „Na tym etapie nie komentujemy rozmów w sprawie potencjalnej współpracy” – zastrzegło biuro prasowe spółki. Ministerstwo aktywów w ogóle nie odpowiedziało.

Paczki z Orlenu

W październiku 2021 roku Orlen wszedł na rynek przesyłek kurierskich, stawiając na swoich stacjach automaty służące do odbioru paczek.

- Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadania i odbioru paczek. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii ORLEN2030 rozwój segmentu detalicznego. Oferujemy klientom dostęp do ponad 6 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym także automatów paczkowych, których liczba systematycznie będzie rosła. Wzmocni to naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 mld zł – powiedział prezes koncernu Obajtek.

