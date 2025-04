Część emerytów straci trzynastkę. ZUS wyjaśnia, kto musi oddać świadczenie

Od 1 kwietnia 2025 roku rozpoczęły się wypłaty trzynastek dla emerytów i rencistów. Ponad 2 miliony osób już otrzymało dodatkowe pieniądze. Jednak nie każdy senior będzie mógł się cieszyć tym świadczeniem – ZUS w niektórych przypadkach może zażądać zwrotu 13. emerytury. Kogo dotyczą takie sytuacje?

Komu przysługuje 13. emerytura?

Dodatkowe świadczenie przysługuje tym, którzy na dzień 31 marca 2025 roku mieli prawo do jednego z poniższych świadczeń: emerytury (w tym pomostowej, częściowej i okresowej kapitałowej), renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, szkoleniowej, rodzinnej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Prawo do 13. emerytury mają też niewidome ofiary działań wojennych.

Pieniądze wypłacane są razem z podstawowym świadczeniem – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. W wielu przypadkach wszystko przebiega bezproblemowo, jednak ZUS ma prawo domagać się zwrotu wypłaconej trzynastki. Dotyczy to głównie osób, które miały zawieszone prawo do swojego podstawowego świadczenia na dzień 31 marca 2025 roku.

Zawieszenie świadczenia

Jednym z powodów zawieszenia może być przekroczenie limitu dochodów przez osoby pobierające wcześniejsze emerytury. Od 1 marca 2025 roku obowiązuje nowy próg – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 020,40 zł brutto. Przekroczenie tej kwoty powoduje zawieszenie świadczenia, a tym samym utratę prawa do 13. emerytury.

ZUS może również zawiesić inne świadczenia, m.in. emerytury pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty rodzinne. W przypadku zawieszenia któregokolwiek z tych świadczeń na 31 marca, dodatkowa emerytura również nie zostanie wypłacona lub będzie podlegała zwrotowi.

Trzynastka nie trafi także do: osób zamieszkałych za granicą, które nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych, sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz osób otrzymujących emeryturę olimpijską.

Wypłaty będą kontynuowane przez cały kwiecień – kolejne przelewy zaplanowano na 10, 15, 18 i 25 dnia miesiąca.

