Kaczyński o haśle wyborczym PiS: Chodzi o to, aby każda polska rodzina była zabezpieczona

Prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i była premier i eurodeputowana PiS Beata Szydło zaprezentowali hasło wyborcze partii. „Bezpieczna przyszłość Polaków” ma się odnosić także do spraw związanych z gospodarką.

Hasło wyborcze PiS. Chodzi także o gospodarkę

Prezes Jarosław Kaczyński podczas konferencji 18 sierpnia zapewnił, że w haśle wyborczym partii jest także silny element związany z gospodarką i bezpieczeństwem finansowym Polaków.

– Chodzi również o bezpieczeństwo socjalne. Chodzi o to, aby każda polska rodzina była zabezpieczona w kwestii swojej sytuacji materialnej i przyszłości. To w dużej mierze jest kwestia pracy. Uczyniliśmy bardzo wiele, aby ta praca była. Przypomnę, chociażby wielkie tarcze w czasie COVID-u, czy nasze metody walki z inflacją. One zmierzają do tego, aby bezrobocie nie wzrastało – i to nam wychodzi – a inflacja spadała – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Można przyjąć takie założenie, że niedługo inflacja, jako zjawisko niebezpieczne, zaniknie, a poziom zatrudnienia będzie trwał – dodał.

PKB Polski spada. Kaczyński: Incydent

Prezes Jarosław Kaczyński odniósł się także w jednym zdaniu do najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. 16 sierpnia GUS zaraportował, że Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2023 roku spadł o 3,7 proc. Zdaniem prezesa PiS te dane są jednak tylko chwilowe i na koniec roku będą dużo lepsze.

– Poza incydentami, których proszę nie brać pod uwagę, mamy szansę na dwuprocentowy wzrost PKB w tym roku – powiedział Jarosław Kaczyński.

Podobnie na antenie Polsat News dane komentował rzecznik rządu Piotr Müller.

– Chciałbym, abyśmy patrzyli na skumulowane dane dotyczące PKB za cały czas, gdy rządzi PiS. Wzrost gospodarczy za ten rok będzie zdecydowanie na plusie. To, co widać w danych za II kwartał, to kwestia anomalii statystycznych – powiedział Piotr Müller.



