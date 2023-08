Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA najwyżej od 2007 roku

W obliczu zaskakującej odporności gospodarki USA na najwyższy od ponad 20 lat poziom stóp FED rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych zaliczyła dziś swój najwyższy poziom od listopada 2007 (4,365 proc.). Rentowność amerykańskich 10-latek indeksowanych tempem inflacji po raz pierwszy od 2009 roku przekroczyła 2 proc. Swe nowe wieloletnie maksima osiągnęły dziś rentowności 10-latek rządów Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Rentowność 10-letnich obligacji polskiego rządu osiągnęła dziś rano najwyższy poziom od 7 lipca br. (5,802 proc.). W październiku ub.r. sięgnęła na chwilę poziomu 9 proc.

Długoterminowe obligacje

Spadające ceny (rosnąca rentowność) długoterminowych obligacji wywierają oczywiście presję na wycenę drugiej połowy rynku kapitałowego czyli rynku akcji, ale wczoraj główne indeksy amerykańskiego rynku próbowały kontynuować swoją rozpoczętą w miniony piątek nieśmiałą próbę odbicia w górę (S&P 500 +0,69 proc., DJIA -0,11 proc., Nasdaq 100 +1,65 proc.).

Poprawa koniunktury nastąpiła dziś na prawie wszystkich giełdach Azji i Oceanii (japoński Nikkei 225 +0,92 proc.). Wyjątkiem był tu chiński Shanghai B-Share Index, który zaliczył dziś swój najniższy poziom od 2 lat potwierdzając narastające obawy, że chińska gospodarka i system finansowy nie trzymają się już tak mocno.

Odbicie na giełdzie

W Europie dziś rano kontynuowane było rozpoczęte w piątek odbicie indeksów giełdowy w górę (DAX +0,95 proc., CAC 40 +1,01 proc. ok. godz. 9:55).

Podobnie było na GPW (WIG-20 +0,26 proc. ok. godz. 10:10). Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Tauron Polska Energia, CI Games, Benefit Systems i Dom Development. W przypadku akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś ceny akcji spółek Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka i Wawel, a najniżej od przynajmniej roku był notowania akcji Bowimu i Biomaksima.

Kursy walut

Kurs euro względem japońskiego jena osiągnął dziś rano swój najwyższy poziom od pierwszej dekady września 2008 roku. 15-16 lat temu kurs EUR/JPY przebywał okresowo powyżej obecnego poziomu od maja 2007 do września 2008, a więc w okresie przed załamaniem na rynkach wywołanych bankructwem banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Wcześniej równie wysoki kurs EUR/JPY osiągany był w okresie czerwiec-październik 1998, a więc w czasie, w którym po wybuchu „kryzysu azjatyckiego” doszło do bankructwa Rosji i kłopotów gigantycznego funduszu inwestycyjnego Long Term Capital Mangement.

Kurs EUR/USD próbował dziś rano kontynuować odbicie w górę, które rozpoczęło się w miniony piątek z najniższego poziomu od 6 lipca br. (+0,26 proc. ok. godz. 9:20). Kurs USD/JPY, który w minionym tygodniu dotarł do swego najwyższego poziomu od listopada ub.r., dziś ok. godz. 9:20 spadał o 0,28 proc. Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,23 proc., USD/PLN -0,48 proc. ok. godz. 9:25).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który 5 sesji temu zanotował silny spadek o 9,2 proc. osiągając najniższy poziom od 2 miesięcy, kontynuował dziś rano konsolidację w okolicach poziomu 26000 USD (-0,51 proc. ok. godz. 9:00). Kluczowy poziom wsparcia dla kursu BTC/USD znajduje się w okolicach poziomu 25000 USD i wyznaczany jest przez „linię szyi” formacji „odwróconej głowy z ramionami” ukształtowanej na wykresie tego instrumentu w okresie czerwiec 2022-marzec 2023 w strefie ok. 15000 USD-ok. 25000 USD. Formacja ta została opuszczona górą w marcu br., do połowy czerwca br. trwał „ruch powrotny” do poziomu przełamanego oporu. Obecnie kurs BTC/USD ponownie zbliżył się do tego niezwykle istotnego poziomu wsparcia.

Nieznacznie spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -0,16 proc., Brent -0,19 proc. ok. godz. 9:30). Nieco silniejsza była zniżka ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (-1,48 proc. ok. godz. 9:30). Drożały dziś rano ceny metali (złoto +0,3 proc., srebro +0,25 proc., platyna +1,06 proc., pallad +1,42 proc., miedź +1,01 proc. ok. godz. 9:30). Lekko zwyżkowały dziś rano również ceny kontraktów na pszenicę, cukier i bawełnę, natomiast niewielki spadek notowały kontrakty na soję.

