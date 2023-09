Morawiecki chwali się inwestycjami. „Mniejsze gminy też muszą mieć szansę”

Podczas piątkowej wizyty w Kruszwicy premier Mateusz Morawiecki mówił o inwestycjach w mniejsze miasta i gminy Stwierdził, że są "dwa modele rozwoju Polski". – Pierwszy włącza wszystkie miejscowości do planów inwestycyjnych. Mniejsze miasta mają swój potencjał, który trzeba rozwijać. Potrzebne do tego jest utrzymanie naprawionego budżetu. Proszę, aby wszyscy zapytali swoich samorządowców, jakie wcześniej były możliwości inwestycyjne, a jakie są teraz – powiedział.

Inwestycje w mniejszych miastach

Piątkowa wizyta była związana z otwarciem nowej inwestycji drogowej w mieście. – Most, nowy układ komunikacyjny tutaj w Kruszwicy, to inwestycje w nowe miejsca pracy. Takie przedsięwzięcia spowodują, że to praca będzie szukała człowieka a nie człowiek pracy. To jest model rozwoju, który proponuje rząd – powiedział premier Morawiecki.

– Miasta takie jak Grudziądz, jak Toruń również mają swój wspaniały potencjał i będziemy na to pracować. Co jest do tego potrzebne? Potrzebne do tego jest utrzymanie naprawionego budżetu państwa- dodał Dodał, że drugi model rozwoju Polski, to taki, przy którym ludzie z mniejszych miast wyjeżdżali, a takie ośrodki pustoszały – dodał.

Kampania wyborcza

Piątkowa wizyta w Kruszwicy to element trwającej kampanii wyborczej, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości co rusz wbija szpilkę opozycji.

– Niezależnie od naszych potknięć i błędów, za które przepraszamy rzecz jasna, ale zastanówcie się czy chcecie rządu tych chłopców w krótkich spodenkach, którzy haratali sobie w gałę, może grali w golfa, popijali winko wieczorem, ale popatrzcie na liczby, na fakty, drogi, szkoły, szpitale, remonty, na nowe inwestycje i odpowiedzcie sobie na pytanie – który z tych modeli rozwoju gospodarczego, społecznego jest lepszy – powiedział Morawiecki podczas spotkania w Kruszwicy.

