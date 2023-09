Hołownia skasuje 800+? „Trzeba będzie się nad tym zastanowić”

Podczas porannej audycji w Radiu ZET Szymon Hołownia był pytany m.in. o to, czy jeśli wygra wybory skasuje program 800+. – Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Ja uważam, że poważnie trzeba będzie się nad tym zastanowić, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia – powiedział polityk.

Rozbieżność w Trzeciej Drodze

Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi, jest przeciwnikiem waloryzacji programu 500 Plus. Jego formacja głosowała przeciwko podwyższeniu kwoty zasiłku.

Z kolei przewodniczący PSL i zarazem drugi z liderów Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak-Kamysz ma na ten temat inne zdanie. Pod koniec sierpnia, podczas wystąpienia na Campusie Polska powiedział, że każdy rodzic „dla zabezpieczenia socjalnego powinien mieć zagwarantowane 500 zł, zaś ci, co pracują powinni otrzymywać 800 zł". – My to wprowadzimy, jak dojdziemy do władzy. To będzie czas ludzi aktywnych zawodowo, lepsza przyszłość dla pracowników i pracodawców – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Waloryzacja 500+

Na początku sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o waloryzacji świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł od 2024 roku. Pierwszego przelewu w zwiększonej kwocie rodzice mogą się spodziewać do 29 lutego przyszłego roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków.

