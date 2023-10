Zaczyna się proces założyciela FTX. To będzie długa batalia

We wtorek na Manhattanie rozpocznie się proces eksmiliardera i byłego magnata kryptowalut. Eksperci twierdzą, że Bankman-Fried stoi przed ciężką batalią prawną. Trzej jego najbliżsi współpracownicy przyznali się do winy i współpracują z prokuratorami, którzy zgromadzili miliony stron materiału dowodowego. Obejmuje to arkusze kalkulacyjne, które według rządu „śledzą nielegalne przepływy pieniędzy”.

Oskarżony o oszustwo

Obrona założyciela FTX wydaje się skupiać na kwestiach technicznych. Obwinia błędy księgowe i pomyłki kolegów, sugerując jednocześnie, że zewnętrzne kancelarie prawne autoryzowały jego działania. Jego zespół prawny argumentował również, że miał problemy z uzyskaniem dostępu do dokumentów z więzienia, co stanowi podstawę do potencjalnego odwołania.

Proces zyskuje także dodatkowy rozgłos dzięki pisarzowi Michaelowi Lewisowi. We wtorek ukazuje się jego książka o Bankmanie-Friedzie „Going Infinite”. Lewis powiedział „60 Minutes”, że jego tematem było fascynujące studium charakteru: „Był osobą, która wyruszyła w życie, aby zmaksymalizować konsekwencje swoich działań – nieważne, jakie są intencje” – powiedział Lewis. „I miał dokładnie odwrotne skutki od tych, które planował. Wygląda więc na to, że jego życie to okrutny żart”.

Upadła giełda kryptowalut

FTX złożyła wniosek o upadłość w listopadzie po tym, jak CoinDesk poinformował, że jego siostrzana firma handlowa, Alameda Research, posiada natywny token FTT giełdy jako znaczną część swojego portfela. Rywalizująca giełda Binance ogłosiła następnie, że sprzeda wszystkie swoje zasoby tokena, co doprowadzi do tego, że klienci zaczęli wycofywać swoje środki z FTX.

Założyciel i dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany na Bahamach w następnym miesiącu i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu osiem zarzutów oszustwa.

Były miliarder

Prokuratorzy stwierdzili, że Bankman-Fried zaplanował oszustwo finansowe. W styczniu Bankman-Fried został oskarżony o nielegalne przesyłanie pieniędzy od klientów FTX do założonej przez siebie firmy handlowej Alameda Research.

Były miliarder został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, ale w sierpniu skierowano go do MDC, więzienia znanego ze złych warunków po tym, jak sędzia stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo manipulowania świadkami. Bankman-Fried został oskarżony o ujawnienie w lipcu wpisów w pamiętniku byłej partnerki i współzarządzającej Alameda Research Caroline Ellison, co zdaniem prokuratorów stanowi próbę mataczenia.

