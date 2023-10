Morawiecki zapowiada kontynuację „wielkiego programu tworzenia miejsc pracy” w miasteczkach i wsiach

– Jeżeli nam zaufacie, to skoncentrujemy wielki program tworzenia nowych miejsc pracy w miastach mniejszych, na terenach wiejskich, a potrafimy to zrobić i udowodniliśmy to przez ostatnie osiem lat, czego najlepszym potwierdzeniem jest tworzenie miejsc pracy i najniższe w historii Polski bezrobocie – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki trakcie sobotniej konferencji samorządowej w Katowicach.

Morawiecki mówił o „programie tworzenia miejsc pracy”

Obiecał, że rząd będzie kontynuował ten program, co ma się przełożyć na lepsze zarobki i wyższy standard życia we wszystkich miejscowościach w Polsce. Dodał, że ta obietnica jest podparta wielkim programem. – Programem, który dzisiaj rusza. Kolejne, potężne inwestycje, ruszaj we wszystkich samorządach. Ale pamiętajcie, kiedyś było to zero inwestycji, bo nie było takiego programu inwestycji strategicznych – zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił, że jego rząd naprawił budżet państwa. – Odzyskaliśmy ukradzione 260 mld zł. przez naszych poprzedników. Mówię to głośno z nadzieją, że otrzymam pozew w trybie wyborczym. Nie otrzymuję tego pozwu, więc oni przyznają, że te pieniądze były ukradzione przez mafie VAT-owskie i przez przestępców i ukradzione, sprzeniewierzone także przez ludzi z Platformy, którzy też byli uwikłani w różne działania przestępcze. To też zostało wykazane przez sądy – mówił Morawiecki.

Premier podziękował też wszystkim samorządowcom za dobrą współpracę. – Współpraca z radnymi miast, gmin doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy prezentować ten kolejny gigantyczny zastrzyk finansowy z pieniędzy odzyskanych z mafii VAT-owskich. Taka jest prawda o tych naszych programach i one wszystkie przyczyniały się do tego, żeby Polska miała coraz więcej miejsc pracy, będzie coraz silniejsza, piękniejsza w każdym jej zakątku – podkreślił szef rządu.

Czytaj też:

Port Północny w rękach Węglokoksu. Sasin odmówił odpowiedzi na pytanie o cenę

Czytaj też:

Przegrzewający się iPhone? Apple o temperaturach smartfonów