Przegrzewający się iPhone? Apple o temperaturach smartfonów

Telefony potrafią dość znacznie nagrzać się podczas intensywnego używania i iPhone nie jest tu wyjątkiem. Co jest jednak jeszcze normalnym działaniem telefonu, a co powinno wywołać u nas lekkie zaniepokojenie? Oto co Apple mówi o temperaturach swoich smartfonów.

iPhone się przegrzewa – to Apple mówi o temperaturach

Firma na samym początku podkreśla, że iPhone'y czy iPady są przeznaczone do użytku w temperaturach od 0 st. Celsjusza do 35 st. C. Nieużywane aktywnie urządzenia są nieco bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Tu twórcy przekonują, że iPhone wytrzyma nawet temperatury od -20 st. C do 45 st. C.

Co prawda, telefony od Apple mogą funkcjonować włączone zarówno w niższych, jak i w wyższych temperaturach od zalecanego zakresu. Jednak może to na nie negatywnie wpływać oraz zmieniać to, jak działa sprzęt.

Przykładowo, narażanie smartfona na bardzo wysokie temperatury może poskutkować permanentnym skróceniem czasu działania na baterii – ostrzega producent. Zbytni mróz oznacza zaś jedynie czasowe skrócenie czasu baterii, ale może też całkiem wyłączyć nasz telefon.

iPhone się nagrzewa – czasem to nic złego

Istnieje kilka naturalnych sytuacji, które mogą powodować nagrzanie się iPhone'a. Tymi nie powinniśmy się zbytnio martwić – są normalne i po okresie wytężonego działania (i wzroście temperatury) telefon powinien sam wrócić do zwykłego stanu. Do przypadków tego typu należą:

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy i ustawianie systemu;

Przywracanie stanu telefonu z kopii zapasowej;

Bezprzewodowe ładowanie iPhone'a;

Używanie wymagających aplikacji – gier mobilnych z zaawansowaną grafiką czy appek mocno wykorzystujących moc obliczeniową procesora;

Strumieniowanie materiałów wideo wysokiej jakości.

Apple radzi, że gdy telefon nie wyświetla żadnych nietypowych komunikatów, to możemy śmiało kontynuować aktywności bez obawiania się o urządzenie.

Przegrzany iPhone – wstrzymanie zasilania i ciemny wyświetlacz

Istnieją też przypadki, w których możemy niepotrzebnie narażać naszego smartfona na wysokie temperatury. Producent radzi tego unikać i wymienia parę typowych sytuacji, których powinniśmy się wystrzegać.

Jako szczególnie niekorzystne dla urządzeń firma wyróżnia zostawianie ich w samochodzie, gdyż latem pojazdy potrafią się bardzo nagrzewać. Dłuższy pobyt w takich warunkach jest więc bardzo niewskazany. Podobnie jest z bezpośrednim wystawieniem na światło słoneczne, zwłaszcza przez wiele godzin. Nie powinniśmy więc m.in. zostawiać iPhone'a na parapecie.

Co więcej, zwykłe nagrzewanie się przez działanie może być potęgowane przez otoczenie, lub powyższe sytuacje. Zabawa w rozgrzewających smartfona grach w i tak ciepłym pokoju lub wielogodzinne używanie nawigacji GPS na nasłonecznionej desce rozdzielczej auta może doprowadzić do przegrzania systemu.

W takich sytuacjach włączyć się mogą automatyczne systemy ochrony przed przegrzaniem. Jak przypomina Apple, użytkownicy mogą zauważyć m.in:

spowolnienie lub zatrzymanie ładowania – zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego;

przyciemnienie wyświetlacza lub jego całkowite wyłączenie;

słaby sygnał sieci komórkowej (spowodowany przez radia przechodzące w tryb niskiej mocy);

wyłączenie funkcji flash aparatu;

spowolnienie działania w aplikacjach i grach.

Co zrobić, gdy iPhone się przegrzewa

Zbyt gorący telefonu może też zacząć wyświetlać ostrzegawcze powiadomienie „Temperatura. iPhone musi się ochłodzić, zanim możesz zacząć go używać”. Po nim nastąpi wyłączenie ekranu, choć m.in. nawigacja nadal będzie zapewniać informacje audio o trasie. Proces wgrywania kopii zapasowej z iCloud może zostać wstrzymany do czasu ochłodzenia, lecz nawet gorący iPhone powinien w większości przypadków udostępniać opcję wykonywania telefonów alarmowych.

Apple radzi, by w przypadkach przegrzania systemu jak najszybciej wyłączyć telefon i usunąć urządzenie z gorącego środowiska. Taka reakcja powinna wkrótce pozwolić nam na wznowienie używania iPhone'a. Jeśli wiadomość ta powraca jednak regularnie i nawet podczas zwykłego używania – możliwe, że powinniśmy udać się do autoryzowanego serwisu Apple.

