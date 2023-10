Debata TVP. Politycy o bezrobociu. „Rząd niszczył miejsca pracy” vs. „Zwalczyliśmy tę patologię”

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosi 5 proc. Podczas przedwyborczej debaty na antenie TVP politycy zostali zapytani także o ten temat.

Debata w TVP. Politycy pytani o bezrobocie

Wśród wypowiedzi większości liderów politycznych, którzy spotkali się w studiu, dominował pogląd, że należy skupić się na tym, że poziom bezrobocia w Polsce jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu.

– W Szydłowcu bezrobocie wynosi 25 proc. Po pierwsze trzeba zrobić wszystko, aby do Polski trafiały inwestycje. Głos oddany na PiS to głos za tym, aby do Polski nie trafiło ani jedno euro z miliardów, które czekają na nas w Brukseli. Proponujemy wakacje ZUS-owskie dla przedsiębiorców, VAT tylko od zapłaconej faktury, uwolnimy też handel w dwie niedziele w miesiącu – powiedział Szymon Hołownia.

– Dziś Jarosław Kaczyński jest w Przysusze – tam jest 18 proc. bezrobocia. Może pan powie panie premierze, ile pan zarobił na handlu nieruchomościami? 20, 50, 100 milionów? Nie dziwie się, że pana wyobrażenie o tym, jak żyją Polacy, jest takie optymistyczne. Dziś problemem jest nisko płatna praca. Nauczyciele muszą dostać od razu podwyżki o 30 proc. a sfera budżetowa o 20 proc. To moje zobowiązanie – powiedział Donald Tusk.

– Polska to kraj najciężej pracujący w Europie. My, jako Lewica chcemy stworzyć nowoczesne państwo dobrobytu, gdzie jest czas na pracę, rodzinę i czas wolny. Chcemy skrócić czas pracy do 35 godzin tygodniowo, ale z takim samym wynagrodzeniem. Dodatkowo nie chcemy karać za chorobowe. Gdy zachorujecie, dostaniecie 100 proc. wynagrodzenia, także podczas zwolnienia na chore dziecko – powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

– Rząd niszczył w Polsce miejsca pracy. Dawał gigantyczne dofinansowania zagranicznym korporacjom, jak Volkswagen czy Intel, a polskim przedsiębiorcom podwyższał konsekwentnie ZUS. Do tego dochodzą ograniczenia w rolnictwie – próba delegalizacji części mięsa – powiedział Krzysztof Bosak.

– Polska nie jest dziś równo rozwinięta. Bezrobocie w różnych miejscach w kraju ma różną wysokość. Tym musimy się zająć. Przedsiębiorcy zamykają swoje zakłady, gdyż jest ogromna presja płacowa. Proponujemy PIT-0, żeby dać automatyczną podwyżkę tym, którzy uczciwie pracują, ale odciążyć też przedsiębiorców – powiedział Krzysztof Maj.

– Boli pana Tuska to, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on został Polskę dla wielkich pieniędzy. Za czasów PO ludzie często stali przed wyborem praca za 5 zł za godzinę i bezrobocie. 2,3 mln osób było bez pracy. To liczba wstydu Tuska. Był pan premierem polskiej biedy i bezrobocie. My zwalczyliśmy tę patologię. Dziś bezrobocie jest najniższe w polskiej historii – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

