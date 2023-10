Najmłodszy poseł w nowym Sejmie. Ma 24 lata i zatrudnia 30 osób

„To już pewne. Waszymi głosami w liczbie 21 923 zostałem wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dziesiątej kadencji z okręgu w województwie opolskim” – tymi słowami swoje podziękowania dla wyborców rozpoczął w poście na Facebooku poseł elekt Adam Gomoła. Kandydat Polski 2050 startujący z list Trzeciej Drogi będzie najmłodszym członkiem nowego parlamentu.

W swoim okręgu rywalizował z tak charakterystycznymi postaciami, jak Paweł Kukiz, czy wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Wiek kandydata Trzeciej Drogi przykuł do niego uwagę, ale to nie metryczka powinna być jego wyróżnikiem. Poseł-elekt jest bowiem postacią interesującą także ze względu na swoje wykształcenie, poglądy i karierę zawodową.

„Te dwa miesiące udowodniły, że inna polityka jest możliwa. Już na gorąco zapowiadam, że będę reprezentantem spraw każdej mniejszości, każdego samorządu niezależnie od preferencji politycznych, każdej kwestii gospodarczej, której jako ekonomista będę pilnował na Wiejskiej” – napisał na Facebooku kandydat Trzeciej Drogi. Jak sam wspomniał, jest ekonomistą i to właśnie kwestiami gospodarczymi chce się zajmować w nowym Sejmie. Co ważne, jest w tych kwestiach nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem.

Dwudziestoczterolatek jest bowiem przedsiębiorcom. Jego firm zajmuje się rachunkowością zarządczą i zatrudnia trzydzieści osób.

facebook

Młody przedsiębiorca i ekonomista otwarcie przyznaje, że jest zwolennikiem przyjęcia w Polsce euro. Uważa również, że system podatkowy w kraju powinien zostać uproszczony.

„Choć wciąż jesteśmy w Unii krajem goniącym za poziomem życia zachodnich społeczeństw, nasz długofalowy rozwój jest na dalekim miejscu dla polskich decydentów. W Polsce borykamy się z drugim najbardziej skomplikowanym systemem podatkowym w UE. Zmienię to, wprowadzając postulat Polski 2050 o „jednolitej daninie”. Zrealizuję wolę Polek i Polaków z referendum z 2003 roku i do końca przyszłej kadencji wejdziemy na ścieżkę do strefy euro” – pisał Adam Gomoła.

Czytaj też:

Tusk, Kaczyński, Szłapka i kto jeszcze? Oto rekordziści w wyborach do SejmuCzytaj też:

Mieszkania na wynajem i remonty pustostanów. Nowy rząd planuje rozkręcić politykę mieszkaniową