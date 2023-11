Więcej środków z KPO dla Polski. KE wypłaci dodatkowe 22 mld zł

Co prawda do Polski nie płyną jeszcze środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale wydaje się, że ich odblokowanie jest już tylko kwestią czasu. Wyniki wyborów parlamentarnych zdają się być dla Komisji Europejskiej wystarczającym powodem do zmiany podejścia do Polski. Właśnie dowiedzieliśmy się, że pieniędzy może być więcej, niż zakładano.

Dodatkowe 22 mld zł z KPO

Jak informuje Polskie Radio, przedstawiciele gabinetów komisarzy zgodzili się wieczorem 17 listopada na wprowadzenie zmian do Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o dodatkowe 5 miliardów euro (około 22 miliardów złotych) zaliczki dla Polski. Środki te mają być przeznaczone na realizację planu transformacji energetycznej.

Ostateczne potwierdzenie informacji ma się pojawić w poniedziałek 20 listopada, a jej ostateczne zatwierdzenie dzień później na posiedzeniu komisarzy w Strasburgu. Aby Polska otrzymała środki, niezbędna będzie jeszcze zgoda ministrów finansów krajów członkowskich, którzy spotkają się w grudniu.

Więcej pieniędzy z RePowerEU

Dodatkowe środki pochodzić będą z unijnego mechanizmu RePowerEU, który jest kołem zamachowym transformacji energetycznej wspólnoty. Wniosek o wypłatę pieniędzy jeszcze w sierpniu złożył rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Wśród działań, na które będą mogły zostać wykorzystane dodatkowe środki z KPO jest m.in. modernizacja sieci przesyłowych, inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, magazynowanie energii, budowę lądowych i morskich farm wiatrowych, czy modernizację taborów autobusowych.

Polska znajduje się obecnie w momencie, gdy inwestycje w OZE i sieci przesyłowe będą jednym z głównych wydatków rządowych w najbliższych latach. Przypomnijmy, że nad morzem powstaje elektrownia jądrowa i gigantyczna farma wiatrowa. Energię tam wytworzoną trzeba będzie przesłać do reszty kraju, a obecne sieci nie są na to gotowe.

