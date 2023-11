Fed prowadzi ostrożną politykę. Rynki bez entuzjazmu

W tym tygodniu zmienność na rynkach finansowych jest umiarkowana. Amerykańskie indeksy giełdowe cały czas znajdują się w okolicy swoich lokalnych szczytów. Nasdaq 100 „walczy” z horyzontalnym oporem, który wynika z maksimum wyznaczonego w lipcu tego roku. Kurs EURUSD cały czas znajdował się powyżej poziomu 1,09, choć dziś rano obserwujemy spadek poniżej tego pułapu. Dziś otrzymamy więcej danych z USA z racji jutrzejszego Święta Dziękczynienia. Uwaga ponownie zostanie skierowana na liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Ocenie podlegać będzie również raport Uniwersytetu Michigan. Protokół z posiedzenia FOMC nie zaskoczył rynków.

Rynki bez entuzjazmu

Minutki z ostatniego posiedzenia FOMC po raz kolejny potwierdziły ostrożne podejście Fed-u do tematu stóp procentowych. To nie wzbudziło większego entuzjazmu na rynkach. Indeksy z Wall Street zakończyły dzień na umiarkowanych „minusach”. Dla dolara z kolei było to wydarzenie bez znaczenia. Zmienność z godziny na godzinę będzie wygasać z racji na długi świąteczny weekend w USA.

Ciekawie się zrobiło na złocie, które po raz kolejny osiągnęło psychologiczny pułap 2000 USD a nawet przekroczyło ten poziom. Dwukrotne (wczoraj oraz dziś) testowanie bariery 2007 USD jak na razie skończyło lekko korektą. Ewidentnie notowania napotykają problem z przeforsowaniem tego poziomu technicznego. W podobnym miejscu zostały ustanowione szczyty z końca października. Pokonanie go otworzy drogę metalowi w kierunku historycznych maksimów (ok 2070 USD.).

Kursy walut

Z racji na jutrzejsze Święto dziękczynienia i brak danych z USA, większego znaczenia dla kursu EUR/USD nabierają zaplanowane na czwartek wstępne odczyty europejskich PMI dla usług oraz przemysłu. Jeśli odnotują one wzrost, rynek może skorygować swoje oczekiwania co do obniżki stóp przez EBC, dzięki czemu euro może się umocnić.

Konsensus zakłada lepsze wyniki od poprzednich, ale odbicie będzie prawdopodobnie jedynie kosmetyczne. W nadchodzących dniach i tygodniach potrzeba będzie jednak szeregu innych ważnych danych tworzących pozytywny obraz, aby rynek odszedł od oczekiwań łagodzenia polityki monetarnej przez europejską instytucję.

