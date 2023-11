Podszywali się pod prawników, wyłudzili 9 mln zł. CBŚP zatrzymała 14 osób

Wszystko wskazuje na to, że osoby pracujące w dwóch warszawskich biurach dzwoniły do klientów, którzy zostali wcześniej oszukani i obiecywali pomoc w odzyskaniu utraconych środków. Warunkiem rozpoczęcia współpracy było wpłacenie przez poszkodowanych od 5 do 10 proc. wartości środków, które chcieli odzyskać.

Pozorne działania, rzeczywiste opłaty

Następnie kancelarie podejmowały szereg pozornych kroków prawnych w celu odzyskania tych środków. Jak ustalili śledczy cały proceder miał wywołać u pokrzywdzonych przeświadczenie, że kancelaria prowadzi czynności i podejmuje działania w celu odzyskania pieniędzy. Wbrew zapewnieniom osób pracujących w kancelarii, w rzeczywistości brak było realnych możliwości na odzyskanie przez pokrzywdzonych środków. Osoby pracujące w kancelarii nie miały wykształcenia prawniczego, były zatrudnione jako telefoniści, których przeszkolono w jaki sposób mają prowadzić rozmowy z klientami, aby zainwestowali pieniądze. Według śledczych grupa działała od 2020 roku aż do chwili jej rozbicia i wówczas mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 9 mln zł.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 14 osób i przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedziby firm, zabezpieczając komputery, nośniki danych cyfrowych, kilkadziesiąt telefonów, jak również dokumentację firmową. Wśród zatrzymanych są także osoby znane funkcjonariuszom, ponieważ w przeszłości były zamieszane w sprawy oszustw na rynkach FOREX.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

CBŚP informuje na swojej stronie, że „sprawa jest rozwojowa”.

