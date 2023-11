Morawiecki zdradza datę ogłoszenia składu rządu i… zapowiada nowelizację budżetu

Nowy rząd będzie przedstawiał w kolejnych dwóch tygodniach projekty ustaw z „Dekalogu polskich spraw” z autopoprawkami do budżetu państwa na 2024 r., zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej zapowiedział, że skład nowego rządu zaprezentuje w poniedziałek.

"W najbliższych dwóch tygodniach ten rząd, który zostanie prawdopodobnie zaprzysiężony w poniedziałek przez pana prezydenta, będzie prezentował kolejne ustawy z Dekalogu Polskich Spraw. One również mogą mieć wpływ właśnie na budżet i dlatego załączone do nich będą również elementy autopoprawki do budżetu. Tak zresztą robiliśmy bardzo często w poprzednich latach" – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Koalicja Polskich Spraw

Premier zapowiedział też, że planuje utworzyć rząd poprzez przekonanie części partii do wejścia w Koalicję Polskich Spraw. Przedstawił część projektów z programów wyborczych Trzeciej Drogi, Konfederacji i Nowej Lewicy, które Zjednoczona Prawica może poprzeć.

W ostatnim tygodniu Morawiecki przedstawiał działania planowane przez nowy rząd w najistotniejszych obszarach m.in.: stabilność dla małych i średnich firm, bezpieczeństwo energetyczne, transformacja gospodarki, sprawy społeczne, zdrowie i rozwój OZE.

Projekt budżetu przyjęty

Jak wynika z zapisanych w konstytucji przepisów, rząd ma obowiązek przedstawienia projektu ustawy budżetowej na kolejny rok do września. Tak stało się pod koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. We wrześniu rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy budżetowej, która przeszła także przez Sejm i Senat. Nowy rząd będzie musiał ją przyjąć przed końcem stycznia 2024 roku.

Okazuje się jednak, że już nie tylko potencjalny rząd utworzony przez Donalda Tuska będzie chciał od razu nowelizować budżet. Tak samo zamierza zrobić Mateusz Morawiecki, jeśli uda mu się sformułować rząd.

