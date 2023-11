Dramatyczne historie zniszczonych firm. „Kontrole przypominają polowanie na grzywnę”

Książka „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes” to zbiór jedenastu reportaży o losach polskich przedsiębiorców, których firmy zostały zniszczone przez nieudolne działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W wielu przypadkach na wyroki uniewinniające niesłusznie oskarżeni musieli czekać po kilkanaście lat. Wielu z nich przetrzymywano w areszcie.

Lata oczekiwania na wyrok

– Najbardziej w pamięci utkwiła mi historia Igora Gielniaka, człowieka, który kiedyś był jednym z najbogatszych Polaków, zbudował ogromną firmę. Z dnia na dzień musiał się z nią rozstać, został zrujnowany przez urzędników i kontrolę nastawioną na wyniszczenie. Później głęboka depresja, a nawet próba samobójcza – opowiada współautor książki Szymon Krawiec.

Na wyrok uniewinniający Igor Gielniak czekał kilkanaście lat. Gdy go usłyszał, doznał rozległego zawału serca. Do biznesu już nie wrócił.

Winnych brak

Jak mówią współautorzy książki, w żadnym z opisywanych przypadków urzędnicy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za niesłuszne oskarżenia i ich konsekwencje. Sam wyrok uniewinniający to często tylko częściowe zwycięstwo, bo choć do zatrzymania i oskarżenia bogatego właściciela firmy dochodzi zwykle w blasku fleszy, to już oczyszczenie z zarzutów odbywa się w zupełnej ciszy.

– Ja bym to nazwała zupełnym nieliczeniem się z losami człowieka. Być oskarżonym przez kilkanaście lat? Trudno sobie wyobrazić jak człowiek się czuje. Można się do tego przyzwyczaić? Ja obserwowałam tych oskarżonych, gdy chodziłam na procesy. Tam jest dużo nadrabiania miną, bo to są ludzie mocni, którzy podejmowali ważne decyzje. Ale kiedy siedzieli samotnie pod salą rozpraw, kiedy już nikt się nimi nie interesował, myślę, że czuli się fatalnie i na pewno bardzo osamotnieni – mówi Helena Kowalik, współautorka książki.

