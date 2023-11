Co z handlem w Wigilię? Sejm pracuje nad projektem ustawy

We wtorek Sejm zajął się sprawą zakazu handlu w Wigilię, która w tym roku przypada w niedzielę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien to być dzień wolny od handlu. Projekt rządu, który dzień wcześniej odrzucono w sejmowej komisji, w ogóle nie został wzięty pod uwagę. Projekt Trzeciej Drogi, po dyskusji, ponownie skierowano do komisji.

Dwa projekty

W tym roku jedna z niedziel handlowych wypaść miała 24 grudnia – wybór daty dziwny, bo z innych przepisów wynika, że w Wigilię Bożego Narodzenia sklepy mogą być otwarte tylko do godziny 14. Nie daje to handlowcom szansy na efektywną sprzedaż, stąd apele do rządu, by przenieść niedzielę handlową na inny dzień. 20 listopada do Sejmu wpłynął rządowy projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, który został przyjęty przez rząd. Jednocześnie zaproponowano, aby tzw. niedziela handlowa wypadała 10 grudnia. Zgodnie z projektem handel tego dnia miałby się odbywać do godz. 14.

Inny projekt przygotowali posłowie Polski 2050 – Trzeciej Drogi. Napisano w nim, że jeśli niedziela poprzedzająca dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał „w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”. Tym samym niedziela 24 grudnia będzie dniem wolnym od handlu, a sklepy mogłyby być otwarte 10 i 17 grudnia. Właśnie ten projekt przyjęła w poniedziałek komisja gospodarki, odrzucając projekt PiS.



Dyskusja w Sejmie

– Trudno o święto, które byłoby w Polsce bardziej obchodzone. Każda Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Wszystkie niedziele powinny być dniami wolnymi od handlu. Potrzebujemy harmonii między pracą a życiem prywatnym – powiedział poseł Maciej Konieczny podczas sejmowej dyskusji.

– Wigilia, zgodnie z polską tradycją, powinna być wolna dla pracowników sklepów. Poprzedni rząd nie zrobił w tej sprawie nic, bo zamiast przyjąć odpowiednie przepisy na czas, zajmował się swoją kampanią wyborczą – powiedziała Małgorzata Pępek z Koalicji Obywatelskiej.

– Z jednej strony mogłaby cieszyć ta dyskusja, ale warto zauważyć, że rządowy projekt został odrzucony w komisji i nawet nie włączono go do prac Wysokiej Izby. Z jednej strony słyszymy o tym, że trzeba w ogóle zakazać handlu w niedzielę, a z drugiej chcecie poprzeć projekt, który zakłada jego wydłużenie, bo projekt rządowy zakłada, że 10 grudnia handel miałby się odbywać do godziny 14., tym one się różnią – powiedział poseł PiS Łukasz Schreiber.

Czytaj też:

Porażka PiS w sprawie 24 grudnia. Projekt rządowy przepadłCzytaj też:

Ważne głosowania w Sejmie. Znamy harmonogram najbliższych obrad