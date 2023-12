Dariusz Klimczak nowym ministrem infrastruktury

Ministrem infrastruktury w rządzie Donalda Tuska zostanie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak.

Urodzony w 1980 roku w Rawie Mazowieckiej Klimczak jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie z zakresu politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z ludowcami Klimczak związany jest od przeszło 20 lat. W 2002 roku wstąpił do PSL w Krakowie oraz do Forum Młodych Ludowców, organizacji młodzieżowej tego ugrupowania. Był m.in. rzecznikiem prasowym zarządu wojewódzkiego PSL oraz asystentem eurodeputowanego Czesława Siekierskiego.

Od stycznia 2005 do marca 2006 był prezesem zarządu wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców w Małopolsce. Od września 2005 do lutego 2013 pełnił funkcję prezesa zarządu krajowego organizacji, następnie otrzymał tytuł jej honorowego prezesa. W 2008 wszedł w skład prezydium zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi, w tym samym roku wybrany został do składu rady naczelnej partii. W 2012 został wybrany na wiceprezesa zarządu wojewódzkiego, a następnie objął funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL.

W wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego. W 2014 roku uzyskał reelekcję i został wicemarszałkiem w nowym zarządzie województwa łódzkiego. Cztery lata później po raz trzeci uzyskał mandat radnego, tym razem jednak nie na długo, gdyż w 2019 roku wywalczył mandat poselski, startując w okręgu piotrkowskim. W tegorocznych wyborach wywalczył reelekcję, uzyskując 21 826 głosów.

Czytaj też:

Poseł Trzeciej Drogi starł się z dziennikarzem TVP. Odmówił opuszczenia studiaCzytaj też:

Ważne porozumienie pomiędzy Polską 2050 i PSL. „To będzie nowy standard w polskim Sejmie”