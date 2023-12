Chiński balon szpiegowski wykorzystywał amerykańskiego dostawcę Internetu

W lutym Stany Zjednoczone zestrzeliły chiński balon podejrzany o wykorzystywanie go do obserwacji. Jak podaje NBC News, balonowi udało się połączyć z amerykańskim dostawcą usług internetowych. Urzędnicy amerykańscy powiedzieli NBC, że w rezultacie mogą gromadzić wiadomości wysyłane do i z Chin.

Myśliwiec F-22 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zestrzelił balon u wybrzeży Karoliny Południowej w lutym, po tym jak urządzenie unosiło się nad USA przez ponad tydzień. W tym czasie urzędnicy wywiadu USA śledzili balon – podaje NBC News, cytując dwóch obecnych i jednego byłego urzędnika amerykańskiego zaznajomionego ze sprawą. Jak podaje NBC News, balon korzystał z usług amerykańskiego dostawcy usług internetowych. Obserwacja balonu Anonimowi urzędnicy powiedzieli, że administracja Bidena zwróciła się do sądu o wydanie nakazu zezwalającego urzędnikom wywiadu na obserwowanie balonu przemieszczającego się przez stany. Choć nie jest jasne, czy rozkaz został wydany, urzędnicy amerykańscy powiedzieli NBC News, że podczas lotu balonem zebrano informacje wywiadowcze, w tym wiadomości wysyłane do i z Chin za pośrednictwem amerykańskiej firmy internetowej. Amerykańska technologia Jak wynika z wcześniejszych doniesień „The Wall Street Journal”, balon został załadowany amerykańską technologią, która miała pomóc w gromadzeniu zdjęć i informacji. Chiny upierały się wówczas, że balon był używany „głównie do celów meteorologicznych”. W oświadczeniu dla NBC News na temat usługi internetowej, z której rzekomo korzystała, Liu Pengyu, rzecznik ambasady chińskiej w Waszyngtonie, utrzymywał, że był to balon meteorologiczny. Pentagon stwierdził, że w ostatnich latach w USA kilkakrotnie widziano balony szpiegowskie, a eksperci powiedzieli wcześniej Business Insiderowi, że technologia ta najprawdopodobniej została wysłana w celach szpiegowskich. Czytaj też:

