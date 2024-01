Sikorski: jest zgoda na przekazanie zamrożonych rosyjskich środków Ukrainie

– Agresor powinien zapłacić za szkody, które wyrządza. Zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji zostaną przekazane Ukrainie – powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Poinformował, że na poniedziałkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zapadła polityczna zgoda na przekazanie milionów walczącej Ukrainie.

Ukraina potrzebuje amunicji

– Potrzebujemy finansowania misji unijnych, głównie w sąsiedztwie Europy, potrzebujemy zwiększenia produkcji sprzętu i amunicji i potrzebujemy wesprzeć Ukrainę. EPF tym trzem celom służy – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Sikorski zwrócił uwagę, że Ukraina bardzo potrzebuje amunicji. – Jak powiedział szef MSZ Ukrainy łącząc się z nami zdalnie, im więcej Ukraina będzie miała amunicji, tym mniej będzie miała ofiar (...), im dalszy amunicja będzie miała zasięg, tym szybciej ta wojna się skończy. Zgadzam się z tą oceną – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski mówił, że jest zgoda co do tego, że zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji powinny zostać przekazane Ukrainie, przy czym zastrzegł, że wymaga to regulacji prawnej.

Nie chciał mówić o planowanym kształcie pomocy dla Ukrainy, ale „wydaje mu się, że dyskusja prowadzi w dobrym dla Ukrainy i Polski kierunku”. Nawet strona węgierska „skłania się ku temu, aby ten pakiet zatwierdzić”. Dodał, że zdaniem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella formalna decyzja powinna zapaść w środę na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich.

Sikorski: Polska poprze uszczelnianie granic

W piątek 19 stycznia, agencja Bloomberga podała, że władze Unii Europejskiej prowadzą obecnie dyskusję w sprawie nałożenia 13. już pakietu sankcji na Rosję.

Miałby on obejmować dalsze ograniczenia handlowe, a także przeciwdziałać obchodzeniu przez Rosję dotychczas nałożonych sankcji. Ten proceder odbywa się nie tylko za pośrednictwem krajów trzecich, ale także przedsiębiorstw zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej.

Z ustaleń agencji wynika, że – jeśli inicjatywa zakończy się sukcesem – pakiet miałby zostać zatwierdzony dokładnie w drugą rocznicę wybuchu wojny. Miałoby to stanowić szczególny gest solidarności z Ukrainą.

Pytany, co powinno się znaleźć w 13. pakiecie unijnych sankcji wobec Rosji, zapewnił, że Polska poprze każdą propozycję uszczelniającą dotychczas nałożone sankcje. Wiadomym jest, że Rosja zbudowała cała sieć pośredników, którzy dostarczają towary objęte sankcjami. Dzięki temu rosyjskie linie lotnicze mają dostęp do części zamiennych do samolotów, a bogaci Rosjanie mogą zamawiać luksusowe samochody, ubrania od projektantów czy zegarki. Płacą więcej niż przed wojną, ale „ścieżka dostępu” jest nadal otwarta.

Na prośbę dziennikarzy Sikorski zrelacjonował przebieg poniedziałkowych obrad. Zdominował je konflikt na Bliskim Wschodzie. – Polska popiera rozwiązanie dwupaństwowe i ma stosunki dyplomatyczne zarówno z Izraelem, jak i Palestyną – dodał minister spraw zagranicznych.

