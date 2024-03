Wakacje kredytowe. Donald Tusk ogłosił decyzję rządu

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów zapewniło, żekontynuuje prace nad projektem ustawy przedłużającej wakacje kredytowe. Na wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk ogłosił, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone.

Wakacje kredytowe przedłużone

- Dzisiaj podjęliśmy decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych – to jest chyba najważniejsza informacja dnia dla sporej grupy naszych rodaków. Chodzi o wsparcie tych, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – powiedział szef rządu.

Kontynuacja wakacji kredytowych, czyli pomocy dla osób zadłużonych, wcale nie była pewna. Spadająca inflacja oraz spodziewana obniżka stóp procentowych, do której może dojść nawet na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (rozpoczyna się jutro) przełożą się na niższe raty kredytów. Biorąc to pod uwagę, zaangażowanie banków w pomoc kredytobiorcom wcale nie było oczywiste. Mimo to rząd zdecydował się iść drogą wyznaczoną przez poprzedników.

