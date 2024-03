Rosja inwestuje w połączenia kolejowe z Chinami. Planuje wydać miliardy

Rosja planuje wydać 4 miliardy dolarów na poprawę połączeń kolejowych z Chinami – donosi Bloomberg. To dowód coraz silniejszych więzi między dwoma krajami, gdyż handel dwustronny gwałtownie wzrasta. Linie kolejowe wymagają poprawek, gdyż borykają się z problemami logistycznymi i wąskimi gardłami. Moskwa podwaja stawkę w swoim partnerstwie handlowym z Pekinem, określając plany inwestowania miliardów w dwie kluczowe linie kolejowe.

Inwestycje w kolej

Prezydent Rosji, Władimir Putin, wezwał do zwiększenia zdolności przewozowej na linii Kolei Transsyberyjskiej i Kolei Bajkalsko-Amurskiej, które łączą Rosję z Chinami na południu. Tymczasem około 4 miliardy dolarów ma być wydane na infrastrukturę kolejową, a dalsze inwestycje mogą zostać zatwierdzone jeszcze w tym miesiącu.

Jest to dowód na coraz silniejsze relacje między dwoma narodami, partnerstwo, które utrzymuje Rosję na powierzchni od czasu jej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Handel z Chinami

W styczniu i lutym tego roku handel dwustronny osiągnął wartość 37 miliardów dolarów, przy czym chińskie eksporty do Rosji wzrosły o 12,5 proc. To dynamika wynikająca z rekordowych wolumenów w 2023 roku, gdy handel osiągnął wartość 240 miliardów dolarów. "Wzajemne zaufanie polityczne między dwoma stronami nadal się pogłębia. Rosyjski gaz ziemny dociera do gospodarstw domowych w Chinach, podczas gdy chińskie samochody jeżdżą po ulicach Rosji" – powiedział w zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Wang Yi.

Nacisk na poprawę kolei może być również wynikiem rosnących trudności Rosji na morskich trasach, gdy zachodnie sankcje coraz bardziej ograniczają wysiłki Moskwy w eksporcie ropy naftowej i innych towarów. W ostatnich miesiącach obserwowano zaostrzenie egzekwowania limitów cenowych Grupy Siedmiorga na rosyjską ropę, co doprowadziło do nałożenia sankcji na 50 statków do początku lutego.

