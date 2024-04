Są szczegóły „babciowego”. Poznaliśmy konkrety

Projekt przewiduje trzy rodzaje świadczeń, w tym dopłaty do opieki nad dziećmi w wieku 12-15 miesięcy w wysokości 1500 zł. Projekt ustawy ma wprowadzić do systemu prawnego trzy świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

Nowe świadczenie

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. W ustawie zostanie zdefiniowana aktywność zawodowa, która uprawnia do otrzymywania tego świadczenia.

Rodzicom będzie przysługiwać 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. To od rodziców będzie zależało, na co przeznaczą te środki – będą mogli np. sfinansować opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej.

W przypadku korzystania z umowy uaktywniającej, składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane. To umożliwi coroczną waloryzację wysokości emerytury osoby zatrudnionej na tę umowę. Zamiast obecnie funkcjonującego dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, zostanie wprowadzone świadczenie „aktywnie w żłobku”.

1500 złotych „babciowego”

Świadczenie to wynosić będzie 1500 zł, nie więcej niż opłata, którą rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Natomiast świadczenie „aktywnie w domu” będzie stanowić wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Dotyczy to sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie będzie uczęszczać do instytucji opieki.

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało na analogicznych zasadach jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, lecz w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce obecnie.

