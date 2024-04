Kontrabanda na granicy. Budżet mógł stracić ponad 5 mln zł

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali do kontroli w Budzisku ciężarówkę kierowaną przez 40-letniego obywatela Białorusi. Mężczyzna twierdził, ze wiezie z Łotwy kontener, ale nie wiedział co jest w jego wnętrzu.



Ciężarówka została prześwietlona skanerem RTG. Podczas rewizji okazało się, że w kontenerze przewożone są plastikowe skrzynki, a pośród nich ukryte są białoruskie papierosy – niemal 200 tys. paczek.



Gdyby wykryta przez KAS kontrabanda trafiła do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby ponad 5,2 mln zł.



Wobec kierowcy ciężarówki wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Grozi mu kara pobawienia wolności do 10 lat.

