Allegro będzie dzieliło automaty paczkowe z Orlenem. Zapowiedziano nową współpracę

Ten pomysł może nie spodobać się konkurencji, jednak już wiadomo, że Allegro i Orlen chcą połączyć siły i postawić na ważną współpracę. Jak poinformowała portal rzeczpospolita.pl co najmniej do 2030 r. Ruch będzie dostarczał przesyłki kupione na Allegro do automatów paczkowych Orlenu i Allegro.

Allegro i Orlen chcą wspólnych automatów na paczki

Aktualnie Allegro One Box i Orlen Paczka posiadają łącznie 8,5 tys. automatów na paczki. Gdy zaczną współpracować, ich siły się zwiększą. Klienci, którzy zrobią zakupy i zamówią przesyłkę za pośrednictwem Allegro, wybierając dostawę do automatu platformy, będą mogli odebrać przesyłkę w automacie Orlen Paczka i odwrotnie.

Tego typu współpraca ma sprawić, że klienci będą wybierać usługi tych firm jeszcze chętniej niż zwykle. Będą też większe szanse na rozwój tych firm. Czy dzięki pomysłowi uda się przebić znaną konkurencję jak InPost? Na ten moment wydaje się to mało prawdopodobne. Mimo to mowa o ważnym sygnale dla znanej firmy kurierskiej, że walka o klientów trwa. Obecnie InPost jest największą sieć automatów paczkowych w Polsce – należy do niego niemal co drugi punkt odbioru – 22 tys. spośród 39 tys. automatów paczkowych.

Współpraca Allegro i Orlen. Chce dołączyć też Poczta Polska

Na współpracę Allegro z Orlenem przychylnie patrzy m.in. Poczta Polska, która rozważa dołączenie się do biznesu. Ta posada obecnie wyłącznie 700 punktów odbioru i wysyłek, ale planuje zwiększyć ich ilość do 3 tys. Aktualnie trwają rozmowy nad połączeniem ich w jedną sieć automatów z Orlenem.

Inne firmy kurierskie na rynku też próbują się wybić i pracują nad swoimi formami współpracy. Tak jest np. w przypadku InPostu i DHL oraz należącej do Alibaba Group spółki Cainiao. Budują oni w Polsce automaty paczkowe AliExpress, a rozwój wspólnej sieci odbioru paczek ma pochłonąć 60 mln euro.

