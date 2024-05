115 tys. euro w rok. Majątek Adama Bielana, świadka komisji ds. wyborów kopertowych

Adam Bielan, eurodeputowany PiS i były polityk Porozumienia, został wezwany na świadka przed komisję śledczą ds. wyborów korespondencyjnych. – Według części świadków to właśnie Bielan stał za pomysłem wyborów kopertowych. I to on miał namawiać Jarosława Kaczyńskiego – zapowiada przesłuchanie Dariusz Joński, szef komisji.

Przesłuchanie rozpocznie się we wtorek o godzinie 14.

Przy tej okazji przypominamy, co w ostatnim oświadczeniu majątkowym (stan na 30 kwietnia 2023 roku) wpisał Adam Bielan.

Majątek Adama Bielana

Adam Bielan ma oszczędności w kwocie 233 tys. zł i 293 tys. euro. Poza tym zadeklarował papiery wartościowe (fundusze inwestycyjne) wartości 154 tys. zł. To znaczny wzrost oszczędności w stosunku do 2019 roku, gdy rozpoczął kadencję europosła. Ujawnił wtedy oszczędności w kwocie 330 tys. zł i 170 dol. Większe środki lokował wtedy za to w papierach wartościowych: obligacje i fundusze inwestycyjne wycenił na 379 tys. zł.

Europoseł jest właścicielem mieszkania o powierzchni 161 mkw. wartego 1,5 mln zł. Wraz z żoną jest współwłaścicielem dwóch mieszkań o powierzchni 24 i 50 metrów kw. Ich wartość określono na odpowiednio 230 tys. zł i 400 tys. zł.

Polityk zadeklarował dwa samochody: Mazdę CX 9 z 2014 r. oraz Volvo CX60 z 2020 r. Pominął informację o ich wartości.

Jak wiadomo, Parlament Europejski to bardzo hojny pracodawca. W ciągu roku wypłacił Adamowi Bielanowi 115,2 tys. euro. Jedno z posiadanych mieszkań Bielan wynajął za co zainkasował 19,2 tys. zł.

