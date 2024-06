Kłopotliwa limuzyna. Auto służbowe Majchrowskiego trafi na licytację. Każdy chętny może je kupić

Jedną z przedwyborczych obietnic Aleksandra Miszalskiego było to, że nie będzie korzystał z Lexusa, którym wożony był jego poprzednik Jacek Majchrowski. Miszalski przyznał, że mieszka na tyle blisko ratusza, że na co dzień będzie korzystał z roweru, a gdy to nie będzie możliwe, kierowca podwiezie go służbową Toyotą.

Auto Jacka Majchrowskiego na sprzedaż

Poświęcenie uwagi służbowemu autu Majchrowskiego nie było przypadkowe: dla wielu mieszkańców Krakowa auto było symbolem snobizmu i upodobania do luksusu, które cechowało Majchrowskiego. Był on do tego jednym z najbogatszych samorządowców w Polsce i to też kłuło część krakowian w oczy. Drażniło ich, że z jednej strony Ratusz utrudnia życie kierowcom (wprowadził wyższe stawki za parkowanie, ograniczył miejsca postojowe w ścisłym centrum, przygotowywał się do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu), a z drugiej prezydent wszędzie wożony był dużym i rzucającym się w oczy autem.

Miszalski nie miał zamiaru popełniać błędu poprzednika. Taktycznie zastrzegł też, że choć on sam wybiera rower, to nie oczekuje, że wszyscy mieszkańcy nagle zostawią samochody pod blokiem i przesiądą się na jednoślad lub do komunikacji publicznej.

Prezydencki Lexus: „wizualnie stan dobry plus”

Samochód Lexus ES 300h, który mógłby się okazać kłopotliwą skaza na wizerunku, trafi wkrótce na licytację. Cena wywoławcza auta wyprodukowanego w 2019 roku to 155 tys. zł. Z opisu przedmiotu przetargu wynika, że ma zaledwie 80 tys. km przebiegu i jest w bardzo dobrym stanie technicznym. „Garażowany, niewymagający żadnych napraw. Wizualnie stan dobry plus. Widoczne minimalne pojedyncze uszkodzenia po gradzie na elementach chromowanych oraz dachu. Drobne odpryski na masce” — brzmi opis w ogłoszeniu.

Samochód można obejrzeć w siedzibie Wydziału Obsługi Urzędu na pl. Wszystkich Świętych 3-4 w dwóch terminach: 12 czerwca w godzinach 9:00-11:00 oraz 17 czerwca w godzinach 13:00-15:00.

Termin składania ofert mija 20 czerwca o godz. 10.00.

