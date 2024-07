Ten kraj ma najczystsze morze w Europie. 97 proc. próbek wody oceniono jako „doskonałe”

Chorwacja zdobyła tytuł kraju z najczystszym morzem w Europie, wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, na który powołuje się chorwacka telewizja HRT. Eksperci ze wszystkich instytutów zdrowia publicznego nad Adriatykiem przeprowadzili badania próbek wody morskiej, a ich dane stały się podstawą do stworzenia rankingu.

Chorwacja z najczystszym morzem w Europie

Kontrole jakości wody morskiej w Chorwacji obejmują aż 1120 lokalizacji. Wyniki są imponujące: ponad 97 proc. próbek uzyskało ocenę "doskonałą". To osiągnięcie jest powodem do dumy dla Chorwatów, jak również stanowi impuls do dalszej promocji Adriatyku i rozwoju turystyki.

"To wspaniała wiadomość, która nie tylko promuje nasz piękny Adriatyk, ale także przypomina o naszym obowiązku dbania o te zasoby" — podkreśliła chorwacka telewizja HRT.

Turyści wypoczywający na wybrzeżu Dalmacji nie kryją swojego zachwytu. "Jest naprawdę cudownie, w Wielkiej Brytanii morze jest zielone, jest pochmurno, wszędzie pełno śmieci" — powiedziała turystka z Wielkiej Brytanii. Szwedka natomiast dodała: "Wasze morze jest bardzo piękne, takie błękitne i czyste. Morze w Szwecji jest brązowe i okropne".

Bojan Ivoszević, zastępca burmistrza Splitu, wyraził dumę z naturalnego bogactwa Chorwacji. "Adriatyk to prawdziwa perła, mamy to bogactwo naturalne, o które musimy jedynie dbać i utrzymywać. Jesteśmy naprawdę o kilka poziomów ponad wszystkimi innymi ośrodkami turystycznymi".

Chorwacja, według danych Eurostatu, jest najbardziej zależnym od turystyki krajem w UE. Aż 11 proc. swojego PKB Zagrzeb pozyskuje z tego sektora, podczas gdy średnia w UE wynosi 4,5 proc. Takie wyniki tylko potwierdzają, jak ważna dla Chorwacji jest troska o czystość i jakość wód morskich, które przyciągają miliony turystów z całego świata.

Podniesiono opłaty w Chorwacji

Chorwacja jest często wybieranym kierunkiem turystycznym wśród Polaków, jednak dla niektórych tegoroczne wakacje w tym kraju będą droższe. Od 1 lipca kierowcy udający się na wczasy nad Adriatykiem muszą dostosować się do nowych stawek na przejazd autostradą. Ceny wzrosły o 10 proc. od ceny regularnej.

