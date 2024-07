Milion seniorów otrzyma w sierpniu podwójną emeryturę. Wyjaśniamy, dlaczego

Blisko milion seniorów otrzyma w sierpniu podwójny przelew z emeryturą. Nie jest to jednak żaden dodatkowy prezent od rządu ani błąd systemu. Wszystkiemu winny jest kalendarz. Osoby, których termin wypłaty świadczenia z ZUS czy KRUS przypada 1. dnia miesiąca, otrzymają lipcowy przelew zgodnie z planem.

W sierpniu na ich konto wpłynie jeszcze drugi przelew, ponieważ 1 września wypada w niedzielę. Tego dnia listonosze nie pracują a instytucje państwowe nie realizują żadnych transakcji. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, jeśli termin wypłaty emerytury przypada w dzień wolny, wtedy pieniądze muszą zostać dostarczone wcześniej. Oznacza to, że świadczenie musi wpłynąć na konta seniorów najpóźniej 30 sierpnia, a więc w ostatni dzień roboczy miesiąca.

Czternastka. Ile wynosi i kto może ją otrzymać?

Co więcej, zostanie ono powiększone o tzw. czternastkę. Jest to dodatkowe świadczenie dla emerytów, które ma poprawić ich sytuację finansową i warunki bytowe. Nie będzie ono jednakowe dla wszystkich uprawnionych i nie każdy senior jest uprawniony do jego otrzymania.

Z informacji przekazanych przez Kancelarię Premiera wynika, że ponadprogramowe środki trafią do około 8,9 miliona emerytów. Z tej grupy 6,4 miliona osób otrzyma pełną kwotę, natomiast 2,5 miliona osób będzie uprawnionych do niższej wypłaty.

W 2024 roku czternasta emerytura wyniesie 1780,96 zł brutto i otrzymają ją osoby, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Ci, którzy otrzymują wyższą emeryturę, automatycznie otrzymają pomniejszone wynagrodzenie. Do otrzymania czternastek nie są uprawnieni seniorzy, których emerytury są wyższe niż 5,5 tys. zł.

