Strategiczne połączenie. Kolejny ważny przetarg dla pierwszej elektrowni atomowej

Według harmonogramu pierwszy reaktor atomowy, który ma zostać zbudowany w nadmorskiej gminie Choczewo stanie w 2035 r. Wcześniej trzeba przeprowadzić wiele skomplikowanych – i bardzo drogich – prac. Wiosną przeprowadzono wycinkę lasu. Na zdjęciach widać jej skalę.

Prace geologiczne w Lubiatowie-Choczewie

W połowie kwietnia spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała o zatwierdzonym projekcie robót geologicznych. Odpowiada za nie spółka Bechtel, członek amerykańskiego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu. Prace ruszyły w lipcu i są prowadzone na powierzchni ok. 30 hektarów. W ramach podjętych działań wykonane zostanie ok. 220 pkt badawczych o głębokości od ok. 20 do ok. 210 m.

Oznacza to utrudnienia w lokalizacji Lubiatowo-Choczewo. W okolicach wejść na plażę nr 44 i 45 zostały wykonane odwierty.

„Dwa z nich będą zrealizowane na plaży, a pozostałe dwa w pasie technicznym poza plażą. Wykonane otwory badawcze – trzy do głębokości około 40 m i jeden do głębokości 10 m – oraz analizy gruntu posłużą do opracowania dokumentacji geologicznej pod budowę elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” – podała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która odpowiada za inwestycję.

Prace geologiczne potrwają do końca roku. Wyniki badań zostaną wykorzystane do „zaprojektowania obiektu (w szczególności głównych obiektów budowlanych, tj. trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych) i do przygotowania Raportu lokalizacyjnego będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę”.

Powstanie dojazd do elektrowni atomowej

GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi krajowej do powstającej elektrowni. „Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo” – poinformowała GDDKiA.

Droga jest projektowana jest po całkowicie nowym śladzie i będzie łączyć się z aktualnie budowaną drogę ekspresową S6. „Rozpoczęty przetarg, którego szczegóły za kilka dni pojawią się na naszej platformie zakupowej, dotyczy zaprojektowania i wybudowania jednojezdniowej drogi, o przekroju 1 x 2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego)” – napisano w komunikacie.

Inwestycję podzielono na dwa odcinki: Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 o długości ok. 11 km oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6 o długości ok. 15 km.

