InPost postawi nowe maszyny. Nie będą to paczkomaty

InPost w liczbach

InPost działa w Polsce od 2006 r. Firma początkowo oferowała tradycyjne usługi kurierskie, ale szybko zaczęła rozwijać sieć paczkomatów, co okazało się kluczowym elementem jej sukcesu. Jeśli chodzi o liczbę paczkomatów, to na koniec 2023 r. InPost miał już ich ponad 28 tys. Firma stale rozwija swoją infrastrukturę, reagując na rosnące zapotrzebowanie związane z e-commerce oraz wygodą dostaw przesyłek do paczkomatów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, InPost stał się jednym z liderów logistyki paczkowej w Polsce i Europie.

Postawią butelkomaty?

Dokładnie mowa tu o maszynach RVM (reverse-vending machine), do których będzie można oddać butelki z plastiku i szkła, a także aluminiowe puszki. Ruszono już z testami tych urządzeń, natomiast w 2025 r. ma być to powszechne zjawisko na terenie całego kraju.

Warto zaznaczyć, że takie automaty są już popularne w wielu krajach Europy. Można je znaleźć m.in. w Niemczech, Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji i na Litwie. Co ciekawe, na niewielkiej Litwie około 90 proc. opakowań zwracanych jest za pomocą maszyn RVM.

Warto będzie oddawać butelki i puszki

Ze względu na system kaucyjny, który zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2025 r. Kaucje obejmą puszki o pojemności do 1000 ml, szklane butelki o pojemności do 1500 ml, a także jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3000 ml. Za każde zwrócone opakowanie dostaniemy 0.50 zł lub 1 zł.

Gdzie będą te maszyny?

Wielkopowierzchniowe sklepy (powyżej 200 metrów kwadratowych) będą prawnie zobligowane do odbioru opakowań, więc należy przypuszczać, że w takich miejscach najczęściej będzie można spotkać maszyny RVM. Już teraz trwa program pilotażowy, we współpracy z firmą Carrefour i operatorem systemu kaucyjnego PolKa. Oddający butelki klienci dostają specjalne vouchery zniżkowe do sklepu.