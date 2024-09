Kolejki przy kasach w Biedronce. Ludzie polują na nowe promocje

Biedronka wystartowała z nową ofertą. Większość promocji obowiązuje w dniach 12-18 września, ale nie wszystkie. Niektóre tylko do soboty 14 września. Warto dokładnie przeczytać, zanim spotka nas rozczarowanie przy kasie, a kasjerka będzie musiała wzywać kierownika sklepu.

Co zjemy i wypijemy taniej?

Schab wieprzowy bez kości możemy kupić za 9.99 zł, w dniach 12-14 września. Uwaga, promocja obowiązuje tylko z aplikacją. Z mięs taniej trafimy też kiełbasę śląską firmy Morliny w cenie 10.90 zł za 1 kg.

Jeśli kupujemy kiełbasę z myślą o grillu, to warto też zapoznać się z ofertą promocyjną na piwo 5+3 gratis na marki Żubr, Żywiec, Warka, Harnaś, Kasztelan, Tyskie i Królewskie. Do soboty 14 września czteropak Coca-Coli też nieco taniej. Jedna butelka dwulitrowa kosztuje w nim 6.99 zł.

Chipsy Pringles – do soboty 14 września trzeci, najtańszy produkt kupimy tylko za 1 zł.

Warzywa – papryka polska słodka czerwona na wagę w cenie 4.99 zł za 1 kg, natomiast pomidor koktajlowy gałązka 1+1 gratis (cena 4 zł).

Owoce – tutaj trafimy m.in. winogrono na wagę za jedynie 5.99 zł za 1 kg.

Miłośnicy słodkości z pewnością ucieszą się na aktualną ofertę Milka. Drugi produkt w najbliższych dniach kupimy w Biedronce 60 proc. taniej.

Solidna promocja obowiązuje też na kawy marki Tchibo. Drugi, tańszy produkt upolujemy 80 proc. taniej.

Pieluchy, żele pod prysznic, pasty do zębów

Biedronka zadbała też o promocje w przypadku produktów do higieny intymnej. Żel pod prysznic Palmolive o pojemności 750 ml kupimy za 15.99 zł. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku produktów Adidasa, ale tylko do 14 września i z kartą bądź aplikacją. Drugi produkt możemy zgarnąć tylko za 1 zł.

Pieluchy Dada – tutaj mamy cenę 44.99 zł, natomiast chusteczki tej samej firmy (opakowanie 7x72 szt.) za 20.99 zł.

Produkty firmy Colgate – płyn do płukania jamy ustnej w cenie 9.99 zł, natomiast pasty do zębów od 6.99 zł do 11.99 zł.

Pełną ofertę promocyjną Biedronki znajdziecie poniżej: