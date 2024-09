Zarobki niskie, bilety najdroższe w Polsce. Mieszkańcy tego miasta mają pecha

Pracujesz w dużym mieście i codziennie narzekasz na korki? Do szewskiej pasji doprowadza cię szukanie miejsca do parkowania? Jest na to sposób. Zostaw samochód pod domem. Zaoszczędzisz czas, pieniądze i nie będziesz zanieczyszczał środowiska. Naprawdę nie musisz poruszać się po metropolii autem, by czuć się lepszą osobą.

Bilety jednorazowe. Najtaniej w Szczecinie

Przedsiębiorstwa świadczące usługi komunikacyjne oferują szereg różnych biletów. Jednoprzejazdowe, czasowe, dobowe, tygodniowe, miesięczne, semestralne. W zestawieniu skupiliśmy się na najtańszych, jakie możemy zakupić w konkretnym mieście wojewódzkim. I tak najtaniej wypada Szczecin, gdzie już za 2 zł możemy otrzymać bilet 15-minutowy. Z kolei najdrożej jest w Białymstoku (5 zł, bilet jednoprzejazdowy) i Rzeszowie (5 zł, bilet 60-minutowy lub jednoprzejazdowy, jeśli ten przejazd trwa dłużej).

Pełna lista:

Warszawa – 3.40 zł (20 min)

Łódź – 4.40 zł (20 min, aktualnie ważny 40 min ze względu na remonty w mieście)

Kraków – 4 zł (20 min)

Wrocław – 3.20 zł (15 min)

Poznań – 4 zł (15 min)

Katowice – 4.60 zł (20 min)

Gdańsk – 4.80 zł (jednoprzejazdowy)

Gorzów Wlkp. – 3 zł (jednoprzejazdowy)

Zielona Góra – 3 zł (60 min)

Kielce – 4 zł (60 min)

Opole – 4.20 zł (45 min)

Rzeszów – 5 zł (60 min/jednoprzejazdowy)

Toruń – 3.80 zł (jednoprzejazdowy)

Bydgoszcz – 3 zł (20 min)

Szczecin – 2 zł (15 min)

Białystok – 5 zł (jednoprzejazdowy)

Olsztyn – 4 zł (30 min/jednoprzejazdowy)

Lublin – 3 zł (15 min)

Bilety miesięczne. Szczecin tani, Łódź droga

Za bilety okresowe najwięcej trzeba zapłacić w Łodzi. Miesięczny kosztuje aż 168 zł. Nieco taniej, choć i tak drogo, zapłacą posiadacze Karty Łodzianina (140 zł). Na drugim biegunie jest Szczecin, który i w tym przypadku oferuje tanie bilety. Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych kosztuje 80 zł za miesiąc. Ogólnie zachodnia Polska jest w tej kwestii przyjazna. W Gorzowie Wielkopolskim miesięczny normalny kosztuje 82.80 zł, natomiast w Zielonej Górze 90 zł. Zaskakująco tanio wypada też Kraków. Tutaj za 64 zł możemy jeździć cały miesiąc jedną linią, a za 90 zł wszystkimi.

Pełna lista:

Warszawa – 110 zł

Łódź – 168 zł

Kraków – 90 zł

Wrocław – 110 zł

Poznań – 119 zł

Katowice – 119 zł

Gdańsk – 117 zł

Gorzów Wlkp. – 82.80 zł

Zielona Góra – 90 zł

Kielce – 120 zł

Opole – 121 zł

Rzeszów – 125 zł

Toruń – 98 zł

Bydgoszcz – 112 zł

Szczecin – 80 zł

Białystok – 130 zł

Olsztyn – 100 zł

Lublin – 128 zł

