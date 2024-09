Niebezpieczny produkt z Pepco. „Może uszkodzić ciało”

Co jakiś czas pojawiają się informacje, że któraś sieć handlowa wycofuje ze swojej oferty jeden z produktów, ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo dla klientów. Tym razem taki komunikat wystosowało Pepco.

Może uszkodzić ciało

"W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z niespełnieniem wysokich standardów firmy Pepco, podjęliśmy decyzję o wycofaniu następującego produktu: 336718 Lampa z podstawą stone/gold" – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Dodano przy tym powód wycofania produktu. W wyniku wnikliwych badań stwierdzono niezgodność tej lampy z normą europejską EN 60598 część 1 oraz 2.

Sytuacja jest poważna. Lampa może uszkodzić ludzkie ciało. Sprecyzowano, że wejście nie ma przewodu zasilającego do oprawy nie posiada izolacji.

Zwrot bez paragonu

Jeśli zdążyliście już kupić ten produkt w sieci Pepco, to natychmiast powinniście go zwrócić w dowolnym sklepie tej firmy. Co ważne, nie trzeba mieć przy sobie paragonu, ani żadnego dowodu zakupu. Pieniądze oczywiście zostaną zwrócone.

Czytaj też:

Setki milionów złotych strat. Handlowy gigant w odwrocie

Pepco w Polsce. Przyciąga głównie kobiety

Na koniec 2023 r. sieć Pepco miała w Polsce ponad 1200 sklepów. Jest to największy rynek dla tej sieci w Europie, a liczba placówek stale rośnie. Sieć cieszy się niesłabnącą popularnością, głównie wśród kobiet. W Pepco możemy kupić następujące artykuły:

– Odzież – dla dzieci, dorosłych, niemowląt (moda codzienna, bielizna, odzież sportowa).

– Akcesoria do domu – dekoracje, tekstylia, naczynia kuchenne, akcesoria łazienkowe, oświetlenie, artykuły do organizacji przestrzeni.



– Zabawki – szeroki wybór zabawek dla dzieci w różnym wieku.

– Artykuły szkolne i biurowe – zeszyty, długopisy, teczki, plecaki itp.

– Artykuły sezonowe– dekoracje świąteczne, letnie akcesoria plażowe, walizki, parasole.

Czytaj też:

Kupiłeś to w Żabce? Grozi ci niebezpieczeństwo