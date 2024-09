Setki milionów złotych strat. Handlowy gigant w odwrocie

W całej Europie Kaufland posiada 1350 sklepów, z czego 247 w Polsce. Według ostatnich danych, założona w 1984 r. firma aktualnie ma swoje supermarkety w ośmiu krajach środkowo-wschodniej części Europy. Oprócz macierzystych Niemiec są to Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Mołdawia. W Polsce spółka zatrudnia łącznie ok. 14 tys. pracowników. Choć markę kojarzy każdy i sklepów jest sporo, to wyniki finansowe firmy w ostatnim czasie nie napawają optymizmem.

Setki milionów strat

Pochodząca z Niemiec firma podsumowała zakończony 29 lutego 2024 r. rok obrotowy. Co prawda po stronie przychodów widnieje kwota 13 mld 905 mln 462 tys. zł, to w ogólnym rozrachunku Kaufland poniósł stratę w wysokości 233 mln 635 tys. zł. To gorszy wynik niż rok wcześniej. Wtedy spółka osiągnęła przychody w wysokości 14 mld 489 mln 590 tys. zł, notując zysk 317 tys. 512 zł. W stosunku do poprzedniego roku obrotowego spadła też liczba zatrudnionych (z 14 427 na 14 082 pracowników).

Zmiany w zarządzie

Od 1 marca 2024 r. Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. ma nowy zarząd. Prezesem został Michał Łagunionek, natomiast pozostałymi członkami są Przemysław Witkowski, Philipp Sohler, Martin Piterak i Andreas Schopper. Tych pięciu mężczyzn zastąpiło poprzedni zarząd: Gunnara Günthera, Ewelinę Jarosińską, Marcina Łojewskiego i Adama Madeję. Jak czytamy na stronie dlahandlu.pl, „Wspólnicy nie podjęli jeszcze decyzji o sposobie pokrycia strat i rozliczenia wypłaconych zaliczek na poczet udziału w zyskach”.

Polska jest wciąż dla Kauflandu ważną gałęzią w strategii firmy. Nasz rynek jest drugim co do wielkości, po niemieckim. Pierwszy sklep tej sieci otwarto w naszym kraju na początku XXI wieku. Było to w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), w 2001 r.