Ministrowie pracują nad kolejnymi propozycjami dla powodzian. Samorządowcy podrzucają pomysły

W rządzie trwają dyskusje o tym, w jaki sposób pomóc powodzianom. Na razie rząd uruchomił doraźne instrumenty pomocy: zasiłki do 10 tys. na bieżące wydatki, do 100 tys. zł na remonty budynków gospodarczych i do 200 tys. zł na remonty domów i mieszkań.

Rząd obiecał działać szybko. Każdy mieszkanie, który został bezpośrednio dotknięty przez powódź, może otrzymać pomoc finansową. Rząd podniósł wysokość zasiłków doraźnych z 6 tys. zł do 8 tys. zł. Dodatkowo powodzianie mogą otrzymać 2 tys. zł zasiłku powodziowego, co łącznie daje kwotę 10 tys. zł pomocy doraźnej. Te pieniądze nie posłużą odbudowie mieszkań, ale przeżyciu tych najtrudniejszych dni. Będzie można jednak wnioskować o dodatkowe środki na remont domów. Powodzianie będą mogli otrzymać od 100 do 200 tys. zł pomocy finansowej. Rząd obiecał również pomoc osobom, które mają zaciągnięte kredyty hipoteczne i zawieszenie obowiązku spłat rat kredytu przez 12 miesięcy. Wsparcie dla przedsiębiorców ZUS wydłużył przedsiębiorcom czas na opłacanie składek za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Można to zrobić dopiero we wrześniu 2025 r., bez naliczania odsetek za zwłokę. W grę wchodzi też rozłożenie składek na raty i dalsze poszerzenie możliwości ich umorzenia, ale tylko jeśli chodzi o ubezpieczenie własne. Wnioski można składać do urzędów skarbowych, przez portal biznes.gov.pl lub w e-Urzędzie Skarbowym. Pełne informacje na temat dostępnych form pomocy dla powodzian znajdują się na stronach rządowych. Dodatkowo, można znaleźć tam dane dotyczące zbiórek pieniężnych i darów organizowanych na rzecz poszkodowanych. Serwis money.pl ustalił, że w rządzie trwa dyskusja, jakie instrumenty można jeszcze zaproponować. – Trwa przegląd pomysłów, ale nie chcemy o tym mówić wcześnie, żeby nie budzić przedwczesnych nadziei pomysłami, które nie są jeszcze gotowe. Pokażemy je jak będą dopracowane – podkreślił rozmówca serwisu. Pomoc dla powodzian. Tego chcą samorządowcy Skalę potrzeb najlepiej znają samorządowcy. Rząd poprosił ich o przedstawienie propozycji. Pierwsze postulaty już spłynęły na ministerialne biurka. W pierwszej kolejności chodzi o sprawy finansowe. Samorządowcy wskazują, że skoro przedsiębiorcy, których dotknęła powódź, będą mogli odroczyć terminy płatności najważniejszych podatków, tj. VAT, PIT i CIT, to należałoby rozszerzyć to uprawnienie na władze lokalne z zalanych terenów. Najbardziej pożądaną zmianą jest zwolnienie samorządów przystępujących do naprawy szkód z obowiązku uiszczania VAT. Kolejna kwestia to liberalizacja przepisów dotyczących zamówień publicznych. Chodzi o podniesienie progów kwotowych, powyżej których trzeba stosować procedury wynikające z Prawa zamówień publicznych, uwzględniającego konkurs ofert czy odwołania potencjalnych wykonawców walczących o kontrakty. Gdy pomysły zostaną przekute w konkretne projekty, Sejm i Senat będą gotowe do przegłosowania ich. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest na 25-27 września, z kolei w przyszłym miesiącu szykowane są dwa posiedzenia (9-11 oraz 16-18października). O tym, ile powódź może kosztować gospodarkę, piszemy tu. Czytaj też:

Rząd pomaga powodzianom. Sprawdź, jak ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansowąCzytaj też:

Jak złożyć wniosek o pomoc dla powodzian?