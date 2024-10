Recepta na braki kadrowe w Policji. Ustawa przeszła przez Senat

Za ustawą zagłosowało 91 senatorów. Zmiany mają na celu przyspieszenie naboru oraz ułatwienie powrotu do służby, a także wprowadzenie nowych ścieżek kwalifikacyjnych. Nowa regulacja przewiduje stworzenie odrębnych postępowań dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę o profilu mundurowym i złożyli podanie o przyjęcie do Policji lub Straży Granicznej w ciągu trzech lat od zakończenia edukacji. Dotyczy to absolwentów liceów ogólnokształcących i techników z odpowiednim programem szkolenia.

Ułatwienia dla kandydatów

Kandydaci będą zwolnieni z testu wiedzy, a także z testu sprawności fizycznej, o ile zdadzą go pozytywnie w ostatnim roku nauki. Test ten będzie przeprowadzany przez komisję, w skład której wejdą m.in. funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Co więcej, absolwenci klas mundurowych będą mieli pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym.

Byli funkcjonariusze łatwiej wrócą do służby

Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące rekrutacji byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, którzy chcą wrócić do służby. Okres, w którym możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury kwalifikacyjnej, zostanie wydłużony z trzech do pięciu lat od momentu odejścia ze służby.

Byli funkcjonariusze, którzy złożyli podanie o przyjęcie do Policji po upływie pięciu lat, będą musieli przejść test sprawności fizycznej. Ci, którzy posiadali stopień oficerski, będą objęci skróconym postępowaniem kwalifikacyjnym, co oznacza, że nie będą musieli zdawać testu wiedzy, sprawności fizycznej ani badań psychologicznych.

Ułatwienia dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej

Nowa ustawa przewiduje także odrębną procedurę kwalifikacyjną dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą dołączyć do jednostek kontrterrorystycznych. Oni również zostaną zwolnieni z obowiązku zdawania testu wiedzy, co ma usprawnić proces rekrutacji do tej elitarnej formacji.

Straż Graniczna. Zmiany w naborze

Uproszczenia dotyczą także powrotu do służby byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Procedury naboru zostaną dostosowane do specyficznych wymagań tej formacji, co ma na celu usprawnienie procesu rekrutacji.

Służba kontraktowa. Czyli jaka?

Ustawa wprowadza nowe rozwiązanie w postaci służby kontraktowej w Policji, co stanowi dodatkową ścieżkę rekrutacyjną. Do służby kontraktowej będą mogli przystąpić zarówno emerytowani funkcjonariusze Policji, jak i funkcjonariusze innych służb. Podobne rozwiązanie zostanie również wprowadzone w Straży Granicznej.

Ustawa na biurku prezydenta

Ustawa na biurku prezydenta

Ustawa, która przeszła jednogłośnie przez Senat, teraz trafi do podpisu na biurko Andrzeja Dudy. Jeśli prezydent dopełni formalności, nowe przepisy już niedługo wejdą w życie. Dzięki wprowadzonym zmianom, jest szansa na uzupełnienie braków kadrowych, z jakimi od lat borykają się służby, zwłaszcza Policja.

